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Алла Пугачева перепутала водокачку с храмом из-за проблем со зрением

Из-за проблем со зрением Алла Пугачева спутала водокачку с храмом. Соответствующий инцидент произошел в Юрмале, когда певица и ее супруг Максим Галкин отдыхали на даче уже покойного Михаила Задорнова.
Алла Пугачева перепутала водокачку с храмом из-за проблем со зрением

Забавной историей Михаил Задорнов поделился с представителями СМИ незадолго до своей смерти. Он вспомнил, как у него жили Галкин и Пугачева. Примадонна из окна своей спальни видела высокую башню, решив, что это церковь. С тех пор каждое утро на протяжении длительного периода времени артистка молилась и крестилась на здание, хотя в действительности там находилась водокачка. Сам Задорнов пошутил, что с того момента последняя является “самым намоленным” местом во всей Юрмале.
Алла Пугачева перепутала водокачку с храмом из-за проблем со зрением

Алла Пугачева является человеком верующим, стараясь регулярно посещать храмы. Знаменитость сильно корит себя за первое венчание, назвав его наивным и необдуманным шагом. Примадонна рада тому, что венчаться можно и второй раз, поскольку в случае с Максимом Галкин это было взвешенное решение.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:15

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