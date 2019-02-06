Алла Пугачева перепутала водокачку с храмом из-за проблем со зрением





Забавной историей Михаил Задорнов поделился с представителями СМИ незадолго до своей смерти. Он вспомнил, как у него жили Галкин и Пугачева. Примадонна из окна своей спальни видела высокую башню, решив, что это церковь. С тех пор каждое утро на протяжении длительного периода времени артистка молилась и крестилась на здание, хотя в действительности там находилась водокачка. Сам Задорнов пошутил, что с того момента последняя является “самым намоленным” местом во всей Юрмале.Алла Пугачева является человеком верующим, стараясь регулярно посещать храмы. Знаменитость сильно корит себя за первое венчание, назвав его наивным и необдуманным шагом. Примадонна рада тому, что венчаться можно и второй раз, поскольку в случае с Максимом Галкин это было взвешенное решение.