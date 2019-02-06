Главный астроном Гарварда назвал таинственный Oumuamua инопланетным кораблем
Главный астроном Гарварда, Ави Лоеб уверен: таинственный космический объект Oumuamua может быть инопланетным кораблем. Профессор будет отстаивать свою точку зрения, пока не убедиться в обратном, сообщает Daily Mail.
По мнению представителя Гарвардского университета, странный аппарат имеет внеземное происхождение. Для поддержки своей гипотезы профессору естественных наук пришлось даже запустить собственный медиа-канал.
Специалист полагает, что по поведению Oumuamua нельзя сказать, что объект является скоплением скалы или чем-то в этом роде. Он имеет продолговатую форму, один миллиметр толщины, и напоминает парус корабля. Оумуамуа такой тонкий и легкий, что его выталкивает из Солнечной системы.
Открытие существования внеземной жизни способно кардинально изменить человеческие представления о космосе. Восприятие реальности существенно поменяется, если люди будут знать, что они не одиноки и могут чувствовать себя частью Голубой планеты, как цивилизации, а не отдельного государства, голосующего на Brexit, - сделал вывод Ави Лоеб.
По мнению представителя Гарвардского университета, странный аппарат имеет внеземное происхождение. Для поддержки своей гипотезы профессору естественных наук пришлось даже запустить собственный медиа-канал.
Специалист полагает, что по поведению Oumuamua нельзя сказать, что объект является скоплением скалы или чем-то в этом роде. Он имеет продолговатую форму, один миллиметр толщины, и напоминает парус корабля. Оумуамуа такой тонкий и легкий, что его выталкивает из Солнечной системы.
Открытие существования внеземной жизни способно кардинально изменить человеческие представления о космосе. Восприятие реальности существенно поменяется, если люди будут знать, что они не одиноки и могут чувствовать себя частью Голубой планеты, как цивилизации, а не отдельного государства, голосующего на Brexit, - сделал вывод Ави Лоеб.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:28