Главный астроном Гарварда назвал таинственный Oumuamua инопланетным кораблем





По мнению представителя Гарвардского университета, странный аппарат имеет внеземное происхождение. Для поддержки своей гипотезы профессору естественных наук пришлось даже запустить собственный медиа-канал.Специалист полагает, что по поведению Oumuamua нельзя сказать, что объект является скоплением скалы или чем-то в этом роде. Он имеет продолговатую форму, один миллиметр толщины, и напоминает парус корабля. Оумуамуа такой тонкий и легкий, что его выталкивает из Солнечной системы.Открытие существования внеземной жизни способно кардинально изменить человеческие представления о космосе. Восприятие реальности существенно поменяется, если люди будут знать, что они не одиноки и могут чувствовать себя частью Голубой планеты, как цивилизации, а не отдельного государства, голосующего на Brexit, - сделал вывод Ави Лоеб.