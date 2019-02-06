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Главный астроном Гарварда назвал таинственный Oumuamua инопланетным кораблем

Главный астроном Гарварда, Ави Лоеб уверен: таинственный космический объект Oumuamua может быть инопланетным кораблем. Профессор будет отстаивать свою точку зрения, пока не убедиться в обратном, сообщает Daily Mail.

Главный астроном Гарварда назвал таинственный Oumuamua инопланетным кораблем

По мнению представителя Гарвардского университета, странный аппарат имеет внеземное происхождение. Для поддержки своей гипотезы профессору естественных наук пришлось даже запустить собственный медиа-канал.

Специалист полагает, что по поведению Oumuamua нельзя сказать, что объект является скоплением скалы или чем-то в этом роде. Он имеет продолговатую форму, один миллиметр толщины, и напоминает парус корабля. Оумуамуа такой тонкий и легкий, что его выталкивает из Солнечной системы.

Открытие существования внеземной жизни способно кардинально изменить человеческие представления о космосе. Восприятие реальности существенно поменяется, если люди будут знать, что они не одиноки и могут чувствовать себя частью Голубой планеты, как цивилизации, а не отдельного государства, голосующего на Brexit, - сделал вывод Ави Лоеб.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:28

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