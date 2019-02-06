Меган Маркл решила освоить технику гипнородов





Меган Маркл беспокоится о том, чтобы ребенок появился на свет естественным путем. Она изучает различные методы для того, что бы облегчить себе роды. Сейчас герцогиня Сассекская решилась освоить технику гипнородов. Это дыхательные упражнения, которые включают в себя релаксацию и медитацию. Внимание в данной технике уделяется особому питанию, а также настройке всего организма на позитив. Все это делается лишь для того, чтобы помочь беременной женщине родить самостоятельно. Помогает Меган Маркл Росс Барр, который делает ей процедуру иглоукалывания, чтобы улучшить циркуляцию кровь.Ранее возлюбленной принца Гарри подготовиться к рождению ребенка помогала ассистентка, которая будет присутствовать на родах, где окажет психологическую помощь роженице. Такая информация была расценена, как очередное нарушение Меган Маркл традиций британской королевской семьи.