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Ани Лорак поразила поклонников размерами своего гардероба

Ани Лорак поразила многочисленных поклонников внушительными размерами своего гардероба. Соответствующее фото 40-летняя певица разместила в своем профиле в Instagram.
Ани Лорак поразила поклонников размерами своего гардероба

Ани Лорак опубликовала в соцсети новый пост, где она сидит в собственном гардеробе. Знаменитость отметила, что для нее сбор чемоданов всегда оказывается непростой задачей, поскольку необходимо пересмотреть все вещи, и не забыть ничего важного. Таким образом артистка готовится к туру, который официально стартовал 6 февраля. Своим поклонникам из разных городов звезда презентует шоу “Дива”.

Больше всего фолловеров поразил размер гардероба Ани Лорак, а также количество представленной там обуви. Несколько стеллажей буквально заставлены вариантами разных цветов, фасонов, имеется выбор для каждого сезона и случая. Некоторые подписчицы назвали увиденное “женским раем”, также фанаты пожелали певице удачного тура, надеясь увидеть ее в своих городах.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:03

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