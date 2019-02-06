Ани Лорак поразила поклонников размерами своего гардероба

Ани Лорак опубликовала в соцсети новый пост, где она сидит в собственном гардеробе. Знаменитость отметила, что для нее сбор чемоданов всегда оказывается непростой задачей, поскольку необходимо пересмотреть все вещи, и не забыть ничего важного. Таким образом артистка готовится к туру, который официально стартовал 6 февраля. Своим поклонникам из разных городов звезда презентует шоу “Дива”.Больше всего фолловеров поразил размер гардероба Ани Лорак, а также количество представленной там обуви. Несколько стеллажей буквально заставлены вариантами разных цветов, фасонов, имеется выбор для каждого сезона и случая. Некоторые подписчицы назвали увиденное “женским раем”, также фанаты пожелали певице удачного тура, надеясь увидеть ее в своих городах.