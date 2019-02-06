Ученые назвали снижающий артериальное давление овощ





Диетолог Джульетта Келлоу рассказала: именно свекла является быстрым и действенным методом, позволяющим нормализовать кровяное давление. Продукт растительного происхождения содержит большое количество калия, улучшающего функционирование почек. А это ускоряет выведение соли из организма, задерживающейся в сосудах и вызывающей гипертонию.По словам специалиста, преодолеть проблему повышенного давления может и смена рациона. Важно потреблять как можно меньше соли и продуктов, содержащих данное вещество. Если не реагировать на постоянные скачки давления, игнорируя проблему - есть вероятность риска получить инсульт или сердечный приступ, подчеркнула мисс Келлоу.