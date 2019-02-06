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Анастасия Волочкова продлевает молодость с помощью фейсбилдинга

Отечественная балерина Анастасия Волочкова пытается продлить свою молодость посредством фейсбилдинга. Результатами новой техники знаменитость похвасталась в Instagram.
Анастасия Волочкова продлевает молодость с помощью фейсбилдинга

Анастасия Волочкова активно пытается сохранить молодость лица, для чего записалась на специальную “гимнастику”. В своем профиле балерина рассказала, что особая тренировка окажется максимально эффективной, если тратить на нее хотя бы по 10 минут на протяжении дня. Благодаря такой практике Волочкова надеется подтянуть мышцы лица, изменить его контур, а также задержать молодость и внешнюю красоту.

На показанных видео Анастасия Волочкова повторяет движения за специалистом, успев “помять” свое лицо. Притом балерина настаивает, что результат виден едва ли не после первой процедуры, и она уже его чувствует. Возможность комментирования поста звезда решила закрыть, чтобы не становиться причиной насмешек со стороны ее хейтеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:55

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