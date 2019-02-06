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"Оскар" 2019 первый раз за 30 лет пройдёт без ведущего

"Оскар" 2019 года 24 февраля первый раз за 30 лет официально пройдёт без ведущего. Претенденту Кевину Харту пришлось отказаться от предложенной роли из-за гомофобных высказываний.
"Оскар" 2019 первый раз за 30 лет пройдёт без ведущего

Канал Fox News сообщил, что первый раз с 1989 года церемонию "Оскар" не будет проводить ведущий. В декабре прошлого года актёра Кевина Харта утвердили на должность, однако его подвела репутация. Почти 10 лет назад в Сети комик неодобрительно высказался в сторону гей-сообщества, в связи с чем организаторы посчитали его сомнительным кандидатом на роль 91-го кандидата.

Харт публично извинился перед представителями ЛГБТ, пожелав, чтобы церемония не была омрачена очередным скандалом. В итоге ко дню проведения "Оскара" 24 февраля организаторы так и не успели найти подобающей замены. Впервые за 30 лет мероприятие останется без ведущего.

Отметим, что в 1989 году церемония началась с музыкального номера на долгие 11 минут и была настолько утомительной и скучной, что 17 звёзд Голливуда написали жалобы с критикой "Оскара". Напомним, что главными претендентами на лучший фильм будут "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Звезда родилась", "Зелёная книга" и другие ленты.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:49

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