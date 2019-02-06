"Оскар" 2019 первый раз за 30 лет пройдёт без ведущего





Канал Fox News сообщил, что первый раз с 1989 года церемонию "Оскар" не будет проводить ведущий. В декабре прошлого года актёра Кевина Харта утвердили на должность, однако его подвела репутация. Почти 10 лет назад в Сети комик неодобрительно высказался в сторону гей-сообщества, в связи с чем организаторы посчитали его сомнительным кандидатом на роль 91-го кандидата.Харт публично извинился перед представителями ЛГБТ, пожелав, чтобы церемония не была омрачена очередным скандалом. В итоге ко дню проведения "Оскара" 24 февраля организаторы так и не успели найти подобающей замены. Впервые за 30 лет мероприятие останется без ведущего.Отметим, что в 1989 году церемония началась с музыкального номера на долгие 11 минут и была настолько утомительной и скучной, что 17 звёзд Голливуда написали жалобы с критикой "Оскара". Напомним, что главными претендентами на лучший фильм будут "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Звезда родилась", "Зелёная книга" и другие ленты.