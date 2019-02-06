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Поклонники Ани Лорак заговорили о свадьбе певицы из-за кольца на безымянном пальце

В Сети стали распространяться слухи, что популярная певица Ани Лорак в скором времени может снова выйти замуж. Поклонники обратили внимание на обручальное кольцо на безымянном пальце звезды, просматривая фото в Instagram, после чего стали бурно обсуждать информацию.
Поклонники Ани Лорак заговорили о свадьбе певицы из-за кольца на безымянном пальце

В начале декабря появилась информация о том, что брак Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу распадается, и певица подает на развод. В конце января супруги официально расторгли брачный союз, а поклонники артистки уже подозревают, что у нее новый роман, вот только пока не могут выяснить имя избранника.

Дело в том, что на днях певица выставила фотографию на своей страничке в Instagram, на которой фанаты рассмотрели кольцо на правой руке знаменитости и решили, что она вновь собирается связать себя узами брака. Однако Ани Лорак пока не прокомментировала данную ситуацию, оставив без ответа заинтригованных подписчиков.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:40

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