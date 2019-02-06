СМИ: Как изменились герои сериала “Игра престолов” за 8 лет
Уже в середине апреля на экраны выйдет финальный сезон “Игры престолов”. В преддверии столь важного события эксперты решили рассказать, как изменились актеры сериала после окончания съемок за 8 лет.
Эмилия Кларк
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в жизни была брюнеткой, когда начала сниматься в “Игре престолов”, тогда как ее героиня — блондинка. Совсем недавно актриса остригла свои длинные локоны и покрасилась в светлый отттенок.
Кит Харингтон
Экранный Джон Сноу с годами почти не изменился, а его экранный персонаж не очень отличается от актера в реальной жизни. С момента выхода сериала артист разве что немного “повзрослел” и успел связать себя узами брака.
Джейсон Момоа
В “Игре престолов” он воплотил Кхала Дрого, в жизни актер тоже выглядит брутально, предпочитая длинные волосы. Недавно он обзавелся внушительной порцией народной любви, сыграв в фильме “Аквамен”.
Лена Хиди
Актриса успешно воплотила на экране Серсею Ланнистер, однако волосы ее персонажа — качественный парик, и в жизни знаменитость предпочитает темные локоны. Британская артистка немного постарела, но не растеряла своей привлекательности.
Софи Тернер
Героиня Санса Старк в фильме имеет рыжие локоны, а сниматься в “Игре престолов” актриса начала еще в 14-летнем возрасте. Сейчас она превратилась в настоящую красавицу, сменив цвет волос и заметно повзрослев.
Мэйси Уильямс
“Сестра” Тернер в сериале тоже заметно подросла и изменилась. Актриса начинала съемки в проекте, будучи 13-летней, теперь в знаменитости проснулся бунтарский дух, она много экспериментирует над своей внешностью.
Айзек Хэмпстед-Райт
Бран Старк в реальной жизни уже совсем не юный мальчик, которым его помнят с первых сезонов “Игры престолов”. Сейчас актеру 19 лет и он пытается продолжать свой творческий путь, пробуя себя в разных сферах.
Эмилия Кларк
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в жизни была брюнеткой, когда начала сниматься в “Игре престолов”, тогда как ее героиня — блондинка. Совсем недавно актриса остригла свои длинные локоны и покрасилась в светлый отттенок.
Кит Харингтон
Экранный Джон Сноу с годами почти не изменился, а его экранный персонаж не очень отличается от актера в реальной жизни. С момента выхода сериала артист разве что немного “повзрослел” и успел связать себя узами брака.
Джейсон Момоа
В “Игре престолов” он воплотил Кхала Дрого, в жизни актер тоже выглядит брутально, предпочитая длинные волосы. Недавно он обзавелся внушительной порцией народной любви, сыграв в фильме “Аквамен”.
Лена Хиди
Актриса успешно воплотила на экране Серсею Ланнистер, однако волосы ее персонажа — качественный парик, и в жизни знаменитость предпочитает темные локоны. Британская артистка немного постарела, но не растеряла своей привлекательности.
Софи Тернер
Героиня Санса Старк в фильме имеет рыжие локоны, а сниматься в “Игре престолов” актриса начала еще в 14-летнем возрасте. Сейчас она превратилась в настоящую красавицу, сменив цвет волос и заметно повзрослев.
Мэйси Уильямс
“Сестра” Тернер в сериале тоже заметно подросла и изменилась. Актриса начинала съемки в проекте, будучи 13-летней, теперь в знаменитости проснулся бунтарский дух, она много экспериментирует над своей внешностью.
Айзек Хэмпстед-Райт
Бран Старк в реальной жизни уже совсем не юный мальчик, которым его помнят с первых сезонов “Игры престолов”. Сейчас актеру 19 лет и он пытается продолжать свой творческий путь, пробуя себя в разных сферах.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:33