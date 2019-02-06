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СМИ: Как изменились герои сериала “Игра престолов” за 8 лет

Уже в середине апреля на экраны выйдет финальный сезон “Игры престолов”. В преддверии столь важного события эксперты решили рассказать, как изменились актеры сериала после окончания съемок за 8 лет.
СМИ: Как изменились герои сериала “Игра престолов” за 8 лет

Эмилия Кларк

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в жизни была брюнеткой, когда начала сниматься в “Игре престолов”, тогда как ее героиня — блондинка. Совсем недавно актриса остригла свои длинные локоны и покрасилась в светлый отттенок.
СМИ: Как изменились герои сериала “Игра престолов” за 8 лет

Кит Харингтон

Экранный Джон Сноу с годами почти не изменился, а его экранный персонаж не очень отличается от актера в реальной жизни. С момента выхода сериала артист разве что немного “повзрослел” и успел связать себя узами брака.
СМИ: Как изменились герои сериала “Игра престолов” за 8 лет

Джейсон Момоа

В “Игре престолов” он воплотил Кхала Дрого, в жизни актер тоже выглядит брутально, предпочитая длинные волосы. Недавно он обзавелся внушительной порцией народной любви, сыграв в фильме “Аквамен”.
СМИ: Как изменились герои сериала “Игра престолов” за 8 лет

Лена Хиди

Актриса успешно воплотила на экране Серсею Ланнистер, однако волосы ее персонажа — качественный парик, и в жизни знаменитость предпочитает темные локоны. Британская артистка немного постарела, но не растеряла своей привлекательности.
СМИ: Как изменились герои сериала “Игра престолов” за 8 лет

Софи Тернер

Героиня Санса Старк в фильме имеет рыжие локоны, а сниматься в “Игре престолов” актриса начала еще в 14-летнем возрасте. Сейчас она превратилась в настоящую красавицу, сменив цвет волос и заметно повзрослев.
СМИ: Как изменились герои сериала “Игра престолов” за 8 лет

Мэйси Уильямс

“Сестра” Тернер в сериале тоже заметно подросла и изменилась. Актриса начинала съемки в проекте, будучи 13-летней, теперь в знаменитости проснулся бунтарский дух, она много экспериментирует над своей внешностью.
СМИ: Как изменились герои сериала “Игра престолов” за 8 лет

Айзек Хэмпстед-Райт

Бран Старк в реальной жизни уже совсем не юный мальчик, которым его помнят с первых сезонов “Игры престолов”. Сейчас актеру 19 лет и он пытается продолжать свой творческий путь, пробуя себя в разных сферах.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:33

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