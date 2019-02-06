СМИ: Как изменились герои сериала “Игра престолов” за 8 лет





Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в жизни была брюнеткой, когда начала сниматься в “Игре престолов”, тогда как ее героиня — блондинка. Совсем недавно актриса остригла свои длинные локоны и покрасилась в светлый отттенок.Экранный Джон Сноу с годами почти не изменился, а его экранный персонаж не очень отличается от актера в реальной жизни. С момента выхода сериала артист разве что немного “повзрослел” и успел связать себя узами брака.В “Игре престолов” он воплотил Кхала Дрого, в жизни актер тоже выглядит брутально, предпочитая длинные волосы. Недавно он обзавелся внушительной порцией народной любви, сыграв в фильме “Аквамен”.Актриса успешно воплотила на экране Серсею Ланнистер, однако волосы ее персонажа — качественный парик, и в жизни знаменитость предпочитает темные локоны. Британская артистка немного постарела, но не растеряла своей привлекательности.Героиня Санса Старк в фильме имеет рыжие локоны, а сниматься в “Игре престолов” актриса начала еще в 14-летнем возрасте. Сейчас она превратилась в настоящую красавицу, сменив цвет волос и заметно повзрослев.“Сестра” Тернер в сериале тоже заметно подросла и изменилась. Актриса начинала съемки в проекте, будучи 13-летней, теперь в знаменитости проснулся бунтарский дух, она много экспериментирует над своей внешностью.Бран Старк в реальной жизни уже совсем не юный мальчик, которым его помнят с первых сезонов “Игры престолов”. Сейчас актеру 19 лет и он пытается продолжать свой творческий путь, пробуя себя в разных сферах.