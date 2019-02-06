Очевидцы из Сибири запечатлели на видео странную аномалию в лесу





Несколько дней назад в Сети был опубликован небольшой ролик, на котором можно заметить дерево, а за ним движение непонятного существа. Просмотревшие данное видео пользователи разделились во мнениях. Некоторые считают, что это была лапа необычного животного или рука инопланетного существа. Другие уверены, что очевидцу удалось заснять настоящего оборотня, который обитает недалеко от этого места. Также есть мнение о снежном человеке или даже кикиморе.Нашлись и те, кто отнесся к этой публикации весьма скептически. Некоторые пользователи Сети уверены, что это просто друзья пошутили над товарищем. Также есть мнение, что ролик смонтирован, а за деревом вообще ничего не происходит.