АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.91 USD 65.57
Курс валют на 06.02.2019

В NASA потеряли связь с долетевшими до Марса наноспутниками MarCO

Сотрудники NASA потеряли связь с долетевшими до Марса наноспутниками MarCO, информировавшими учёных об аппарате InSight. На борту WALL-E и EVE появились технические неполадки.
В NASA потеряли связь с долетевшими до Марса наноспутниками MarCO

NASA сообщило о потере связи с сопровождавшими марсианский модуль InSight наноспутниками. Запустили зонды в мае прошлого года на ракете Atlas V, чтобы передавать на Землю информацию о том, как проходит посадка на Красную планету. Благодаря WALL-E и EVE приземление InSight можно было наблюдать в прямом эфире, а его первые снимки были отправлены космическому агентству ещё до включения аппарата.

Разработчики не ожидали, что MarCO будут поддерживать столь долгую беспрерывную связь, поэтому план зонды перевыполнили. Тем не менее, они пролетели мимо стабильной орбиты в пространство между Марсом и Юпитером, которое NASA планировало изучить. Однако перед Новым годом оба аппарата перестали отвечать. WALL-E и EVE, названные в честь героев мультфильма, отдалились от Красной планеты на 1 и 2 млн километров. Разработчики надеются, что в будущем наноспутники CubeSat побьют собственный рекорд и смогут забраться ещё дальше.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: Как изменились герои сериала “Игра
Очевидцы из Сибири запечатлели на
Жирные волосы могут указывать на
В NASA потеряли связь с долетевшими до
Настя Каменских очаровала гостей премии
Компания Rolls-Royce встретила год
Певица МакSим в мини-юбке выступила
Владимир Путин подарил щенка ретривера
Из-за слухов о конфликте с Павлом
Volkswagen выпустил обновленную версию
Ставший отцом Влад Топалов поделился
Психологи назвали важность зрительного
Алена Свиридова показала поклонникам
Помощница Евгения Петросяна Татьяна
Минпросвещения РФ раскритиковало
Стас Садальский показал поклонникам
Ученые: Рассеянность может быть
Федор Бондарчук сообщил о начале работы
ФАС запретит продажу смартфонов без
В ВОЗ подтвердили победу России над
Дмитрий Песков откровенно высказался о
Дональд Трамп помогал Тине Тернер в
Американские учёные открыли эффективный
Джим Керри сыграет Воланда в постановке
В Москве проходит прощание с рэпером
Певица Пинк показала поклонникам свою
Экс-участница «Дом-2» Елена Баранова
Названы финалисты премии лучшего
Конспирологи ожидают гибель Земли после
Артем Сорока и Виталий Воронко
Просмотреть все новости