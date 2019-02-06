В NASA потеряли связь с долетевшими до Марса наноспутниками MarCO





NASA сообщило о потере связи с сопровождавшими марсианский модуль InSight наноспутниками. Запустили зонды в мае прошлого года на ракете Atlas V, чтобы передавать на Землю информацию о том, как проходит посадка на Красную планету. Благодаря WALL-E и EVE приземление InSight можно было наблюдать в прямом эфире, а его первые снимки были отправлены космическому агентству ещё до включения аппарата.Разработчики не ожидали, что MarCO будут поддерживать столь долгую беспрерывную связь, поэтому план зонды перевыполнили. Тем не менее, они пролетели мимо стабильной орбиты в пространство между Марсом и Юпитером, которое NASA планировало изучить. Однако перед Новым годом оба аппарата перестали отвечать. WALL-E и EVE, названные в честь героев мультфильма, отдалились от Красной планеты на 1 и 2 млн километров. Разработчики надеются, что в будущем наноспутники CubeSat побьют собственный рекорд и смогут забраться ещё дальше.