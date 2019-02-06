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Настя Каменских очаровала гостей премии Latin Grammy в Голливуде

Настя Каменских активно покоряет Латинскую Америку, а накануне певица стала звездой премии Latin Grammy. На красной дорожке в Голливуде украинская артистка покорила присутствующих гостей.
Настя Каменских очаровала гостей премии Latin Grammy в Голливуде

Готовится к премии Настя Каменских начала давно, и дизайнер специально для церемонии создал для певицы платье. Яркий и пышный наряд покорил многочисленных гостей и ведущих Latin Grammy. Сопровождать артистку в столь важный вечер решил ее коллега, а также друг и продюсер Потап. За рубеж исполнительница отправилась еще до Нового года, а освоить испанский язык выступающей под псевдонимом NK певице удалось всего за четыре месяца.

На такой шаг Настя Каменских пошла специально для того, чтобы принять участие в нескольких программах, выходящих на экраны в Латинской Америке. Кроме того, благодаря этому украинской артистке удалось выпустить новую композицию “Peligroso” на испанском языке, успевшую стать настоящим хитом не только на родине знаменитости.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:03

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