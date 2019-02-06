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Певица МакSим в мини-юбке выступила перед хоккеистами

Отечественная певица МакSим облачилась в мини-юбку и выступила перед хоккеистами. Проходило мероприятие с участием знаменитости в ВТБ Ледовый Дворец.
Певица МакSим в мини-юбке выступила перед хоккеистами

МакSим разместила на своей странице в Instagram видео, снятое во время недавнего хоккейного матча. Знаменитость выступила перед игроками и многочисленными поклонниками игры на льду, исполнив композицию “Знаешь ли ты?”. В публикации Марина Максимова поблагодарила всех, кто пел с ней хором, признавшись, что ей этого не хватало. На какое-то время артистка брала перерыв в творчестве, однако недавно решила вернуться на сцену.

Чтобы подтвердить свои намерения, в записи МакSим отметила, что сейчас для своих фанатов готовит много нового и интересного. В частности, отечественная 35-летняя певица занята составлением тура, который должен охватить многие города России. В комментариях фолловеры признались, что ждут кумира во всех уголках страны.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:55

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