Певица МакSим в мини-юбке выступила перед хоккеистами

МакSим разместила на своей странице в Instagram видео, снятое во время недавнего хоккейного матча. Знаменитость выступила перед игроками и многочисленными поклонниками игры на льду, исполнив композицию “Знаешь ли ты?”. В публикации Марина Максимова поблагодарила всех, кто пел с ней хором, признавшись, что ей этого не хватало. На какое-то время артистка брала перерыв в творчестве, однако недавно решила вернуться на сцену.Чтобы подтвердить свои намерения, в записи МакSим отметила, что сейчас для своих фанатов готовит много нового и интересного. В частности, отечественная 35-летняя певица занята составлением тура, который должен охватить многие города России. В комментариях фолловеры признались, что ждут кумира во всех уголках страны.