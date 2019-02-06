Владимир Путин подарил щенка ретривера больной аутизмом девочке из Приморья

На странице в Instagram краевая администрация сообщает, что заветная мечта девочки из Приморья по имени Вероника, наконец-то осуществилась. Ребенку подарили маленького ретривера, которого она сильно хотела. Страдающий аутизмом ребенок вместе с родительницей написал письмо Владимиру Путину, в котором попросил подарить питомца. Ведь эта собака может сделать девочку счастливее.Эксперты утверждают, что собаки подходят для терапии, поскольку у них весьма покладистый характер, а также эти животные очень дружелюбные. Поэтому золотых ретриверов стараются привлекать к реабилитации больных детей. Ранее президент РФ подарил нескольким детям щенков разных пород, а девочки из Сибири - велосипед.