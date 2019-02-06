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Владимир Путин подарил щенка ретривера больной аутизмом девочке из Приморья

В Instagram краевой администрации появился пост о том, что Владимир Путин подарил девочке из Приморья щенка ретривера. Как сообщается, ранее ребенок, который страдает аутизмом, вместе с матерью написали лидеру Российской Федерации письмо с просьбой о таком подарке.

Владимир Путин подарил щенка ретривера больной аутизмом девочке из Приморья

На странице в Instagram краевая администрация сообщает, что заветная мечта девочки из Приморья по имени Вероника, наконец-то осуществилась. Ребенку подарили маленького ретривера, которого она сильно хотела. Страдающий аутизмом ребенок вместе с родительницей написал письмо Владимиру Путину, в котором попросил подарить питомца. Ведь эта собака может сделать девочку счастливее.

Эксперты утверждают, что собаки подходят для терапии, поскольку у них весьма покладистый характер, а также эти животные очень дружелюбные. Поэтому золотых ретриверов стараются привлекать к реабилитации больных детей. Ранее президент РФ подарил нескольким детям щенков разных пород, а девочки из Сибири - велосипед.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:46

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