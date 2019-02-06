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Из-за слухов о конфликте с Павлом Прилучным Агата Муцениеце перестала снимать “Прилучные будни”

Агата Муцениеце призналась, что временно перестала снимать свой влог “Прилучные будни”. Актриса пошла на такой шаг после слухов о конфликте с мужем Павлом Прилучным.
Из-за слухов о конфликте с Павлом Прилучным Агата Муцениеце перестала снимать “Прилучные будни”

На YouTube Агата Муцениеце имеет свой канал, который служит ее видеоблогом. Наиболее популярными являлись видео из категории “Прилучные будни”, где актриса рассказывала о жизни своей семьи. В режиме в Stories знаменитость призналась, что часто от поклонников ей поступают вопросы о том, почему она не выкладывает новых роликов. Звезда уверила, что закрывать проект не собирается, однако сейчас у нее нет вдохновения для того, чтобы брать в руки камеру и создавать новый контент.
Из-за слухов о конфликте с Павлом Прилучным Агата Муцениеце перестала снимать “Прилучные будни”

Отсутствие вдохновения Агата Муцениеце списала на недавние слухи в СМИ. Хотя актриса не уточнила, о чем именно речь, поклонники поняли, что их кумир вспоминает о недавних заголовках, где говорилось об избиении ее Павлом Прилучным. Сама же супруга актера решительно опровергла обвинения в адрес звезды “Закрытой школы”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:37

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