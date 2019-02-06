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Психологи назвали важность зрительного контакта стереотипом

Психологи по результатам эксперимента назвали важность зрительного контакта стереотипом. Чтобы установить доверие между собой и собеседником, достаточно смотреть на его лицо.
Психологи назвали важность зрительного контакта стереотипом

Университет Эдит Коуэн в Австралии провёл эксперимент в виде опроса, проверив, насколько люди восприимчивы ко взгляду глаза в глаза. Учёные пришли ко мнению, что с аналогичным успехом можно смотреть на рот, лоб или ухо. Некоторые люди испытывают дискомфорт от пристального взгляда им в глаза, однако существует стереотип, что так проще всего приковать к себе внимание собеседника.

Подготовленный сотрудник университета сделал серию из 50 4-минутных бесед с разными людьми, половине из которых глядел точно в глаза, а остальным - на рот. При этом собеседники были в очках Tobii, отслеживающих направление взгляда.

После этого каждому добровольцу вручили опросник, предложив оценить увлекательность диалога и собственное внимание к исследователю. Как выяснилось, результаты первой и второй группы ничем не отличались. Взгляд, направленный на лицо, они восприняли так же, как фокусировку на глазах.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:07

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