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Ставший отцом Влад Топалов поделился снимком с двухмесячным сыном

Влад Топалов, который два месяца назад стал отцом, впервые поделился снимком в компании с маленьким сыном. Соответствующий кадр отечественный певец разместил на своей странице в Instagram.
Ставший отцом Влад Топалов поделился снимком с двухмесячным сыном

Влад Топалов после рождения наследника не часто делился семейными снимками, а фото с малышом опубликовал впервые. На нем супруг Регины Тодоренко держит мальчика на плече, позируя без футболки после пробуждения и делая селфи в зеркале. По словам артиста, именно так он выглядит в 4,5 или даже шесть часов утра. В то же время исполнитель даже не догадывался, что ему так понравится вставать рано, чтобы сменить ребенку подгузники.

В комментариях фолловеры умилились тому, как заботливо Влад Топалов ведет себя с сыном, похвалив его за то, что он помогает Регине Тодоренко ухаживать за их совместным наследником. Публикация на странице певца успела собрать более 47 тысяч отметок “Нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:15

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