Ставший отцом Влад Топалов поделился снимком с двухмесячным сыном
Влад Топалов, который два месяца назад стал отцом, впервые поделился снимком в компании с маленьким сыном. Соответствующий кадр отечественный певец разместил на своей странице в Instagram.
Влад Топалов после рождения наследника не часто делился семейными снимками, а фото с малышом опубликовал впервые. На нем супруг Регины Тодоренко держит мальчика на плече, позируя без футболки после пробуждения и делая селфи в зеркале. По словам артиста, именно так он выглядит в 4,5 или даже шесть часов утра. В то же время исполнитель даже не догадывался, что ему так понравится вставать рано, чтобы сменить ребенку подгузники.
В комментариях фолловеры умилились тому, как заботливо Влад Топалов ведет себя с сыном, похвалив его за то, что он помогает Регине Тодоренко ухаживать за их совместным наследником. Публикация на странице певца успела собрать более 47 тысяч отметок “Нравится”.
Влад Топалов после рождения наследника не часто делился семейными снимками, а фото с малышом опубликовал впервые. На нем супруг Регины Тодоренко держит мальчика на плече, позируя без футболки после пробуждения и делая селфи в зеркале. По словам артиста, именно так он выглядит в 4,5 или даже шесть часов утра. В то же время исполнитель даже не догадывался, что ему так понравится вставать рано, чтобы сменить ребенку подгузники.
В комментариях фолловеры умилились тому, как заботливо Влад Топалов ведет себя с сыном, похвалив его за то, что он помогает Регине Тодоренко ухаживать за их совместным наследником. Публикация на странице певца успела собрать более 47 тысяч отметок “Нравится”.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:15