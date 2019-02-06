Ставший отцом Влад Топалов поделился снимком с двухмесячным сыном

Влад Топалов после рождения наследника не часто делился семейными снимками, а фото с малышом опубликовал впервые. На нем супруг Регины Тодоренко держит мальчика на плече, позируя без футболки после пробуждения и делая селфи в зеркале. По словам артиста, именно так он выглядит в 4,5 или даже шесть часов утра. В то же время исполнитель даже не догадывался, что ему так понравится вставать рано, чтобы сменить ребенку подгузники.В комментариях фолловеры умилились тому, как заботливо Влад Топалов ведет себя с сыном, похвалив его за то, что он помогает Регине Тодоренко ухаживать за их совместным наследником. Публикация на странице певца успела собрать более 47 тысяч отметок “Нравится”.