Алена Свиридова показала поклонникам архивное фото

Снимок исполнительницы, сделанный в 1989 году в Минске очень впечатлил ценителей творчества знаменитости. В комментарии к публикации Алена Свиридова написала: "Эти две фотографии разделяет 30 лет. Хотя многое объединяет. Вы заметили?".Певица очень порадовала фанатов таким ценным кадром и они высоко оценили внешность артистки: "Потрясающая фотография. А глаза - зеркало души", "Отлично выглядели и тогда, и сейчас", "Взгляд женщины, которая все знает сама", "Чудесно сохранились", "Сегодня вы это - сильная, интересная, уверенная в себе...настоящая женщина!", "Всегда классная".