АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.91 USD 65.57
Курс валют на 06.02.2019

Алена Свиридова показала поклонникам архивное фото

Представительница российской эстрады Алена Свиридова, известная как автор песни "Розовый фламинго", недавно показала на архивном фото в Instagram, как выглядела 30 лет назад. Большинство поклонников певицы заметили: с годами красота звезды стала ещё ярче.

Алена Свиридова показала поклонникам архивное фото

Снимок исполнительницы, сделанный в 1989 году в Минске очень впечатлил ценителей творчества знаменитости. В комментарии к публикации Алена Свиридова написала: "Эти две фотографии разделяет 30 лет. Хотя многое объединяет. Вы заметили?".

Певица очень порадовала фанатов таким ценным кадром и они высоко оценили внешность артистки: "Потрясающая фотография. А глаза - зеркало души", "Отлично выглядели и тогда, и сейчас", "Взгляд женщины, которая все знает сама", "Чудесно сохранились", "Сегодня вы это - сильная, интересная, уверенная в себе...настоящая женщина!", "Всегда классная".



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: Как изменились герои сериала “Игра
Очевидцы из Сибири запечатлели на
Жирные волосы могут указывать на
В NASA потеряли связь с долетевшими до
Настя Каменских очаровала гостей премии
Компания Rolls-Royce встретила год
Певица МакSим в мини-юбке выступила
Владимир Путин подарил щенка ретривера
Из-за слухов о конфликте с Павлом
Volkswagen выпустил обновленную версию
Ставший отцом Влад Топалов поделился
Психологи назвали важность зрительного
Алена Свиридова показала поклонникам
Помощница Евгения Петросяна Татьяна
Минпросвещения РФ раскритиковало
Стас Садальский показал поклонникам
Ученые: Рассеянность может быть
Федор Бондарчук сообщил о начале работы
ФАС запретит продажу смартфонов без
В ВОЗ подтвердили победу России над
Дмитрий Песков откровенно высказался о
Дональд Трамп помогал Тине Тернер в
Американские учёные открыли эффективный
Джим Керри сыграет Воланда в постановке
В Москве проходит прощание с рэпером
Певица Пинк показала поклонникам свою
Экс-участница «Дом-2» Елена Баранова
Названы финалисты премии лучшего
Конспирологи ожидают гибель Земли после
Артем Сорока и Виталий Воронко
Просмотреть все новости