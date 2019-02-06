Алена Свиридова показала поклонникам архивное фото
Представительница российской эстрады Алена Свиридова, известная как автор песни "Розовый фламинго", недавно показала на архивном фото в Instagram, как выглядела 30 лет назад. Большинство поклонников певицы заметили: с годами красота звезды стала ещё ярче.
Снимок исполнительницы, сделанный в 1989 году в Минске очень впечатлил ценителей творчества знаменитости. В комментарии к публикации Алена Свиридова написала: "Эти две фотографии разделяет 30 лет. Хотя многое объединяет. Вы заметили?".
Певица очень порадовала фанатов таким ценным кадром и они высоко оценили внешность артистки: "Потрясающая фотография. А глаза - зеркало души", "Отлично выглядели и тогда, и сейчас", "Взгляд женщины, которая все знает сама", "Чудесно сохранились", "Сегодня вы это - сильная, интересная, уверенная в себе...настоящая женщина!", "Всегда классная".
Снимок исполнительницы, сделанный в 1989 году в Минске очень впечатлил ценителей творчества знаменитости. В комментарии к публикации Алена Свиридова написала: "Эти две фотографии разделяет 30 лет. Хотя многое объединяет. Вы заметили?".
Певица очень порадовала фанатов таким ценным кадром и они высоко оценили внешность артистки: "Потрясающая фотография. А глаза - зеркало души", "Отлично выглядели и тогда, и сейчас", "Взгляд женщины, которая все знает сама", "Чудесно сохранились", "Сегодня вы это - сильная, интересная, уверенная в себе...настоящая женщина!", "Всегда классная".
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:03