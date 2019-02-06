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Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова считает верность главным качеством мужчины

Татьяна Брухунова, являющаяся помощницей звезды “Кривого зеркала” Евгения Петросяна, считает ведущим качеством мужчины его верность. Об этом она сообщила в режиме Stories на своей странице в Instagram.
Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова считает верность главным качеством мужчины

Татьяна Брухунова решила устроить день общения с поклонниками, предложив задавать ей любые вопросы. На самые интересные 29-летняя помощница Евгения Петросяна ответила в соцсети, рассказав много личных подробностей о себе. Также теледива выразила собственное отношение к некоторым вещам и явлениям, высказалась о вкусах и предпочтениях. Кто-то из фолловеров спросил, какие три мужских качества Брухунова считает главными. В итоге владелица аккаунта выделила верность, стрессоустойчивость, а также чувство юмора.
Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова считает верность главным качеством мужчины

В женщине же ключевыми характеристиками Брухунова считает чувство такта, харизму, а также чувство юмора. Говоря о том, чего бы она не смогла простить никому из близких, помощница Петросяна назвала предательство.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:00

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