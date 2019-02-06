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Минпросвещения РФ раскритиковало учебники по экономике из-за недостаточного патриотизма

Сотрудники Минпросвещения РФ нашли недостаточно патриотичными учебники по экономике. Работы профессора Игоря Липсица для учащихся 10-11 классов исключили из перечня ФПУ.
Минпросвещения РФ раскритиковало учебники по экономике из-за недостаточного патриотизма

Причиной отклонения учебников стало то, что труды по экономике не пробуждают у учащихся любви к родине. В Минпросвещения автора призвали написать о планах экономического прорыва, а также активном импортозамещении, что поможет вызвать у школьников гордость за собственную страну. Кроме того, профессору предложили исключить из своих книг по экономике ряд спорных вопросов, которые в состоянии стать причиной неконструктивной дискуссии.

Издательство, по словам Игоря Липсица, ссылается на рекомендации РАО, однако в последней и РАН его книгам перед этим дали положительную оценку. Впоследствии Минпросвещения заказало повторную проверку, но в РАО рекомендации каким-либо образом комментировать не захотели, посоветовав направить вопрос в ведомство. Сам автор готов внести поправки, но писать о “взлете” экономики намерения не имеет.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:55

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