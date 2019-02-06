В ВОЗ подтвердили победу России над краснухой





Минздрав РФ сообщил об официальной победе страны над распространением краснухи. Отечественным медикам удалось элиминировать заболевания, ни одного случая которых не зафиксировали с 2015 по 2017. Соответствующий сертификат получила Вероника Скворцова, министр здравоохранения, от Жужжаны Якаб, директора бюро ВОЗ. Документ подписал Гюнтер Пфаф, будучи председателем Европейской комиссии организации.В ВОЗ отметили, что Россия внесла существенный вклад в важную цель остановки распространения кори и краснухи. В течение практически трёх лет на территории страны не было зафиксировано случаев возвращения заболеваний. Болезнь смогли побороть уже 53 европейских государства.