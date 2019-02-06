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В ВОЗ подтвердили победу России над краснухой

В ВОЗ документально подтвердили полную победу России над краснухой и корью. Осуществили элиминацию болезни медики в 2015 году.
В ВОЗ подтвердили победу России над краснухой

Минздрав РФ сообщил об официальной победе страны над распространением краснухи. Отечественным медикам удалось элиминировать заболевания, ни одного случая которых не зафиксировали с 2015 по 2017. Соответствующий сертификат получила Вероника Скворцова, министр здравоохранения, от Жужжаны Якаб, директора бюро ВОЗ. Документ подписал Гюнтер Пфаф, будучи председателем Европейской комиссии организации.

В ВОЗ отметили, что Россия внесла существенный вклад в важную цель остановки распространения кори и краснухи. В течение практически трёх лет на территории страны не было зафиксировано случаев возвращения заболеваний. Болезнь смогли побороть уже 53 европейских государства.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:11

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