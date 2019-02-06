Стас Садальский показал поклонникам новую прическу

На личной странице в соцсети Стас Садальский разместил коллаж из нескольких фото, где он позирует после того, как над его волосами поработал парикмахер. Оказалось, что 67-летний артист решил немного обновить прическу, сделав модную стрижку, а также осветлив волосы. В подписи к посту автор отметил, что психика человека обычно противится переменам, однако профессия актера предполагает многочисленные трансформации. У своих подписчиков Садальский поинтересовался, как они относятся к его новому амплуа.В комментариях фолловеры оставляли преимущественно комплименты в адрес кумира. Многие отметили, что с такой прической Садальский кажется им моложе своего возраста, и ему очень идут внезапные перемены. Собрать публикация успела почти 10 тысяч отметок “Мне нравится”.