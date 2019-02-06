Федор Бондарчук сообщил о начале работы над продолжением фильма «Лед»





Фильм «Лед» смог собрать в прокате более 1,5 миллиарда рублей и получить премию «Блокбастер». В рамках данной церемонии Федор Бондарчук сообщил, что работа над продолжением полюбившейся зрителям кинокартины уже началась. Также он заявил, что фильмом «Лед-2» займется другой продюсер, и после появления на экранах этой новинки, она станет такой же популярной, как и первая часть. На данный момент сценарий к продолжению дорабатывается, но подготовка к съемкам уже началась.Напомним, первая часть кинокартины была представлена зрителю 14 февраля прошлого года. Фильм «Лед» сразу занял лидирующих позицию в прокате и смог собрать более 200 миллионов рублей. Зрителям кинолента очень понравилась, так что они с нетерпением ждут ее продолжения.