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Федор Бондарчук сообщил о начале работы над продолжением фильма «Лед»

Накануне на церемонии вручения премии «Блокбастер» Федор Бондарчук сообщил о начале работы над продолжением кинофильма «Лед». Знаменитость рассказал, что продолжением данной киноленты займёмся другой продюсер.

Федор Бондарчук сообщил о начале работы над продолжением фильма «Лед»

Фильм «Лед» смог собрать в прокате более 1,5 миллиарда рублей и получить премию «Блокбастер». В рамках данной церемонии Федор Бондарчук сообщил, что работа над продолжением полюбившейся зрителям кинокартины уже началась. Также он заявил, что фильмом «Лед-2» займется другой продюсер, и после появления на экранах этой новинки, она станет такой же популярной, как и первая часть. На данный момент сценарий к продолжению дорабатывается, но подготовка к съемкам уже началась.

Федор Бондарчук сообщил о начале работы над продолжением фильма «Лед»

Напомним, первая часть кинокартины была представлена зрителю 14 февраля прошлого года. Фильм «Лед» сразу занял лидирующих позицию в прокате и смог собрать более 200 миллионов рублей. Зрителям кинолента очень понравилась, так что они с нетерпением ждут ее продолжения.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:25

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