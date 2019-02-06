ФАС запретит продажу смартфонов без российского программного обеспечения





Заместитель главы антимонопольной службы Анатолий Голомолзин заявил, что каждое устройство должно быть сертифицированным. Главным пунктом сертификации станет переустановка полной базы приложений, уже имеющихся в смартфоне, на российскую. Под обновление не попадут только те приложения, которые относятся к функционированию устройства.Заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов поддержал инициативу и сообщил, что уже началась проработка всей необходимой информации по этому вопросу.Компания Apple выступила против такого нововведения, так как устройства компании разработаны по собственной закрытой операционной системе. Свое возражение они направили в антимонопольную службу для дальнейших переговоров.