В Москве проходит прощание с рэпером Децлом





После мероприятий в больнице тело Децла доставят на Пятницкое кладбище, где впоследствии и похоронят покойного рэпера. Одним из первых прибыл на церемонию прощания отец рэп-исполнителя Александр Толмацкий. В последние годы родственники находились в напряженных отношениях, однако новость о смерти сына все равно стала для отечественного продюсера серьезным потрясением. Съемку на похоронах сотрудников СМИ попросили не вести, также на траурном событии присутствуют многочисленные поклонники Децла, некоторые из них принесли с собой венки, чтобы почтить память 35-летнего артиста.Смерть настигла рэпера после выступления в кафе в Ижевске. Хозяйка заведения отметила, что на сцене Децл выглядел вполне здоровым, но после ему неожиданно стало плохо. Была оперативно вызвана скорая, после артиста отправили в реанимацию, однако все усилия не помогли спасти исполнителя.