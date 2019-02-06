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В Москве проходит прощание с рэпером Децлом

В Москве проходит официальное прощание со скончавшимся в возрасте 35 лет рэпером Децлом. Начался процесс в среду, 6 февраля, в Центральной клинической больнице столицы.
В Москве проходит прощание с рэпером Децлом

После мероприятий в больнице тело Децла доставят на Пятницкое кладбище, где впоследствии и похоронят покойного рэпера. Одним из первых прибыл на церемонию прощания отец рэп-исполнителя Александр Толмацкий. В последние годы родственники находились в напряженных отношениях, однако новость о смерти сына все равно стала для отечественного продюсера серьезным потрясением. Съемку на похоронах сотрудников СМИ попросили не вести, также на траурном событии присутствуют многочисленные поклонники Децла, некоторые из них принесли с собой венки, чтобы почтить память 35-летнего артиста.
В Москве проходит прощание с рэпером Децлом

Смерть настигла рэпера после выступления в кафе в Ижевске. Хозяйка заведения отметила, что на сцене Децл выглядел вполне здоровым, но после ему неожиданно стало плохо. Была оперативно вызвана скорая, после артиста отправили в реанимацию, однако все усилия не помогли спасти исполнителя.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:53

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