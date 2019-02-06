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Дмитрий Песков откровенно высказался о роли журналистики в РФ

Дмитрий Песков решил высказаться о том, какую роль в обществе занимает журналистика. По утверждениям пресс-секретаря главы РФ, последнюю можно назвать “четвертой властью”.
Дмитрий Песков откровенно высказался о роли журналистики в РФ

По словам Дмитрия Пескова, журналистика бывает самой разной, затрагивая различные темы и вопросы. Ключевая задача СМИ — информировать общественность, и без здоровой журналистики нельзя надеяться на здоровое общество. В какой-то степени озвученная сфера деятельности выступает контроллером, однако сейчас она оказалась в “транзитном состоянии”, убежден пресс-секретарь отечественного президента.

Из года в год, настаивает Песков, журналистика стремительными темпами меняется, как и предоставляемая ею информация. В то же время политик считает, что перемены происходят не в лучшую сторону, но прогнозы о том, что ждет отрасль, он не может озвучить, считая, что это задача специалистов. Хотя скорость передачи в СМИ данных с развитием технологий растет, пресс-секретарь убежден, что это лишает журналистику глубины и анализа.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:07

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