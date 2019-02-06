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Дональд Трамп помогал Тине Тернер в Москве лечиться от простуды водкой

Дональд Трамп вызвался помочь выступающей в Москве Тине Тернер вылечиться от неожиданной простуды, что случилось в 1996 году. Для этого занимающий пост президента США деятель предложил артистке водку.
Дональд Трамп помогал Тине Тернер в Москве лечиться от простуды водкой

Об этом случае в беседе с “Лента.ру” вспомнила Надежда Соловьева, представляющая компанию SAV Entertainment. Перед выступлением в стенах Кремля Тина Тернер заболела, поэтому на сцену была вынуждена выходить с температурой. В то же время знаменитость не была настроена отменять два предстоящих концерта и отправляться в больницу. Помочь решил Дональд Трамп, являвшийся поклонником творчества Тернер. Он позвонил Соловьевой с жалобой на то, что все билеты распроданы, и в итоге бизнесмен согласился наблюдать за событием, разместившись на ступеньках.

После мероприятия Трамп отвез певицу в один из московских ресторанов, где они практически до утра вместе распивали водку. Впоследствии уже на следующее утро Тина Тернер себя чувствовала намного лучше и смогла нормально выступить. Соловьева подчеркнула, что не сразу узнала в поклоннике артистки Трампа, и лишь потом поняла, что это был он.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:04

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