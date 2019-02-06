Экс-участница «Дом-2» Елена Баранова приняла участие в кастинге в группу «Serebro»

Не секрет, что на данный момент кастинг в музыкальный коллектив «Serebro» по-прежнему продолжается. Уже несколько экс-звезд телешоу показали свой певческий талант, ведь мечтают, по их словам, попасть под крыло к талантливому продюсеру Максиму Фадееву.В их число, как выяснилось, входит и бывшая возлюбленная Артема Сороки – Елена Баранова, которую отправили за ворота реалити-шоу буквально несколько недель назад. На днях Лена разместила в личном инста-блоге новую видеозапись, на которой она исполняет известный трек группы «ВИА-Гра» - «Притяженья больше нет».По словам Барановой, она просто-таки убеждена в том, что на ее талант и харизму просто невозможно не обратить внимания, и Максим Фадеев точно выделит ее. Также Елена подчеркнула, что очень надеется на поддержку своих поклонников, которые, как оказалось, и посоветовали ей испытать свою удачу.Впрочем, многие интернет-пользователи поспешили раскритиковать певческий «талант» экс-участницы «Дома-2». По словам фолловеров, Елене не следует даже надеяться на то, что она сможет пройти во второй этап, так как в кастинге принимают участие довольно сильные вокалистки.