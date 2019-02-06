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Джим Керри сыграет Воланда в постановке «Мастер и Маргарита»

Знаменитый комедийный артист Джим Керри сыграет Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита» в театре «ЛДМ. Новая сцена» в Санкт-Петербурге. Представитель продюсерской компании Makers Lab сообщил, что знаменитость уже посмотрел данную постановку.

Джим Керри сыграет Воланда в постановке «Мастер и Маргарита»

В компании Makers Lab заявили, что Джим Керри любит творчество Михаила Афанасьевича Булгакова и является настоящим фанатом русской классики. Также сообщается, по задумке постановщиков «Мастера и Маргариты» знаменитый артист покажет публике непривычного для них Воланда. В обновленном спектакле, тень Воланда сыграет афроамериканец, но кто именно, держится в секрете.

Джим Керри сыграет Воланда в постановке «Мастер и Маргарита»

Многие пользователи Сети уже высказали свое мнение по поводу участия Джима Керри в спектакле «Мастер и Маргарита». Многие решили, что подобным заявлением представители театра пытается поднять рейтинг. Поскольку несколько лет назад похожая новость была про актера Кевина Спейси, но он так и не появился на сцене.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:55

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