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Певица Пинк показала поклонникам свою мать

Известная американская певица Пинк решила продемонстрировать поклонникам свою мать. Снимок в компании родственницы знаменитость опубликовала в своем профиле в Instagram.
Певица Пинк показала поклонникам свою мать

Пинк не часто показывает фанатам свою мать Джудит Мур, но накануне родственница певицы приехала в Лос-Анджелес. Однако сделала она это не только ради того, чтобы увидеться со звездной дочерью, но и для поддержки артистки. Последней присвоили звезду на “Аллее славы” в Голливуде. Мать намерена сопровождать наследницу на церемонии открытия, которая проходит 6 февраля в штате Калифорния, США.

О предстоящем событии Пинк сообщила поклонникам посредством поста в Instagram, сопроводив его снимком в компании матери. Своих фанатов знаменитость призвала присоединяться к важному для нее событию. Фолловеры начали активно поздравлять 39-летнего кумира с таким важным достижением, отметив также сходство артистки с ее родительницей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:44

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