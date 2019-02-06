Певица Пинк показала поклонникам свою мать

Пинк не часто показывает фанатам свою мать Джудит Мур, но накануне родственница певицы приехала в Лос-Анджелес. Однако сделала она это не только ради того, чтобы увидеться со звездной дочерью, но и для поддержки артистки. Последней присвоили звезду на “Аллее славы” в Голливуде. Мать намерена сопровождать наследницу на церемонии открытия, которая проходит 6 февраля в штате Калифорния, США.О предстоящем событии Пинк сообщила поклонникам посредством поста в Instagram, сопроводив его снимком в компании матери. Своих фанатов знаменитость призвала присоединяться к важному для нее событию. Фолловеры начали активно поздравлять 39-летнего кумира с таким важным достижением, отметив также сходство артистки с ее родительницей.