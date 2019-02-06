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Американские учёные открыли эффективный редактор генов CasX для изменения ДНК

Американские учёные открыли новый эффективный редактор генов CasX для изменения ДНК. "Молекулярные ножницы" помогут в нахождении новых путей лечения заболеваний.
Американские учёные открыли эффективный редактор генов CasX для изменения ДНК

Калифорнийский университет США в Беркли извлёк из наиболее маленьких бактерий белок CasX, который может заменить инструмент редактирования генома Cas9. Миниатюрный размер редактора отразится на скорости и точности работы с ДНК растений, бактерий, животных и человека. CasX проще доставлять в клетку, где он разрезает 2-цепочную ДНК, связываясь с генами, и нацеливаясь на ту или иную последовательность.

Поскольку данного белка у людей не обнаружено, иммунная система человека примет его лучше, чем Cas9. Такие особенности CasX объясняются его эволюцией в бактериях из осадочных отложений и грунтовых вод. Как показали снимки крио-электронного микроскопа, развивался белок независимо от Cas9, и общих предков с ним не имеет.

Учёные надеются получить в виде нового редактора генов не "молекулярные ножницы", а аналог "швейцарского ножа". Исследователи видят в CasX потенциал эффективного и мощного инструмента для лечения многих заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:00

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