Американские учёные открыли эффективный редактор генов CasX для изменения ДНК





Калифорнийский университет США в Беркли извлёк из наиболее маленьких бактерий белок CasX, который может заменить инструмент редактирования генома Cas9. Миниатюрный размер редактора отразится на скорости и точности работы с ДНК растений, бактерий, животных и человека. CasX проще доставлять в клетку, где он разрезает 2-цепочную ДНК, связываясь с генами, и нацеливаясь на ту или иную последовательность.Поскольку данного белка у людей не обнаружено, иммунная система человека примет его лучше, чем Cas9. Такие особенности CasX объясняются его эволюцией в бактериях из осадочных отложений и грунтовых вод. Как показали снимки крио-электронного микроскопа, развивался белок независимо от Cas9, и общих предков с ним не имеет.Учёные надеются получить в виде нового редактора генов не "молекулярные ножницы", а аналог "швейцарского ножа". Исследователи видят в CasX потенциал эффективного и мощного инструмента для лечения многих заболеваний.