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Артем Сорока и Виталий Воронко выступили на отборе «Евровидения»

Герои скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Артем Сорока и Виталий Воронко покорили прославленный музыкальный конкурс «Евровидение».

Как стало известно, участники проекта уже презентовали жюри и зрителям свою песню под названием «Potato aka Бульба» и даже знают результаты голосования.

Артем Сорока и Виталий Воронко выступили на отборе «Евровидения»

Многие зрители хорошо помнят тот день, когда Сорока и Воронко заговорили о том, что поедут покорять международный конкурс «Евровидение – 2019», для которого уже даже написали песню.

Вчера Артем и Виталий опубликовали у себя на страничках в Instagram видеоролики с отборного тура в Белоруссии. Поклонники творчества Сороки и Воронкова тут же отметили, что сложно не заметить удовольствие, которое парни получали от своего выступления.

По словам Артема, зрители очень тепло приняли его группу, ведь им удалось «раскачать» зал в национальных белорусских костюмах. Также Сорока отметил, что после их выступления буквально все представители белорусского СМИ желали пообщаться с ними.

Артем Сорока и Виталий Воронко выступили на отборе «Евровидения»

«Нам хотелось показать, что и на «Доме-2» есть талантливые ребята!», - подчеркнул Артем.

Стоит подчеркнуть, что в белорусскую столицу приехало 113 претендентов из 16-ти различных государств, которые хотели представлять Беларусь на конкурсе «Евровидение 2019». Впрочем, Сороке и Воронкову не удалось выйти в финал. По результатам голосования Виталий и Артем больше не смогут продолжать участвовать в отборном туре.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:21

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