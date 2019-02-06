Артем Сорока и Виталий Воронко выступили на отборе «Евровидения»

«Нам хотелось показать, что и на «Доме-2» есть талантливые ребята!», - подчеркнул Артем.

Как стало известно, участники проекта уже презентовали жюри и зрителям свою песню под названием «Potato aka Бульба» и даже знают результаты голосования.Многие зрители хорошо помнят тот день, когда Сорока и Воронко заговорили о том, что поедут покорять международный конкурс «Евровидение – 2019», для которого уже даже написали песню.Вчера Артем и Виталий опубликовали у себя на страничках в Instagram видеоролики с отборного тура в Белоруссии. Поклонники творчества Сороки и Воронкова тут же отметили, что сложно не заметить удовольствие, которое парни получали от своего выступления.По словам Артема, зрители очень тепло приняли его группу, ведь им удалось «раскачать» зал в национальных белорусских костюмах. Также Сорока отметил, что после их выступления буквально все представители белорусского СМИ желали пообщаться с ними.Стоит подчеркнуть, что в белорусскую столицу приехало 113 претендентов из 16-ти различных государств, которые хотели представлять Беларусь на конкурсе «Евровидение 2019». Впрочем, Сороке и Воронкову не удалось выйти в финал. По результатам голосования Виталий и Артем больше не смогут продолжать участвовать в отборном туре.