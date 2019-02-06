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Названы финалисты премии лучшего автомобиля года

Эксперты сообщили, что 10 автомобилей из 40 объявлены финалистами премии «Всемирный автомобиль года». Весной этого года победителя объявят в Нью-Йорке.
Названы финалисты премии лучшего автомобиля года

Известно, что в финале остались 10 моделей популярных автомобильных марок, среди которых Ford Focus, Mercedes-Benz, Volvo XC40, Audi e-tron. Главным автомобилем в категории легковых в начале этого года признали Genesis G70, а звание лучшего женского автомобиля присвоили Volvo XC40. Последний также победил еще в двух категориях.

Известно, что помимо главного титула, автомобили смогут стать победителями еще в нескольких номинациях, среди которых звание представительского автомобиля, главного спорткара, лучшего эко-автомобиля, а также номинация на лучший дизайн. Напомним, что в 2018-ом главным автомобилем стал Volvo XC60.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:37

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