Названы финалисты премии лучшего автомобиля года





Известно, что в финале остались 10 моделей популярных автомобильных марок, среди которых Ford Focus, Mercedes-Benz, Volvo XC40, Audi e-tron. Главным автомобилем в категории легковых в начале этого года признали Genesis G70, а звание лучшего женского автомобиля присвоили Volvo XC40. Последний также победил еще в двух категориях.Известно, что помимо главного титула, автомобили смогут стать победителями еще в нескольких номинациях, среди которых звание представительского автомобиля, главного спорткара, лучшего эко-автомобиля, а также номинация на лучший дизайн. Напомним, что в 2018-ом главным автомобилем стал Volvo XC60.