АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.91 USD 65.57
Курс валют на 06.02.2019

Александр Олешко прокомментировал ссору с Игорем Верником

Отечественный актер Александр Олешко решил прокомментировать свою ссору с Игорем Верником. Слухи о конфликте коллег по шоу “Один в один” появились недавно в СМИ, а причиной разногласий назвали борьбу за эфирное время.
Александр Олешко прокомментировал ссору с Игорем Верником

По словам СМИ, Олешко остался недоволен тем, что Верник на проекте получает больше текста. Однако в беседе с изданием “СтарХит” актеры отметили, что их разногласия давно остались в прошлом, и сейчас их связывают хорошие отношения, а работать вместе артистам вполне комфортно. Александр Олешко пояснил, что на проекте они оказались удачным дуэтом, к тому же, знаменитости легко понимают друг друга. Каждый из них имеет собственный стиль общения с публикой, на сцене и за кулисами они с Верником стараются друг друга поддерживать. “Делить нам нечего”, — подчеркнул звезда “Папиных дочек”.

Опроверг слухи о ссорах и Игорь Верник, отметив, что их союз с Олешко на сцене можно считать счастливым. Понимание между знаменитостям существует на разных уровнях, в том числе и на профессиональном.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Конспирологи ожидают гибель Земли после
Артем Сорока и Виталий Воронко
Александр Олешко прокомментировал ссору
Стал известен райдер Ольги Бузовой
Татьяна Навка показала фанатам
СМИ: Cлухи о скрывающейся после пожара
Ученые открыли новый вид крупного
Внебрачный сын Эдуарда Успенского
«Яндекс» запустит сериалы собственного
Ученые: Депрессия во время беременности
В Великобритании объявился внебрачный
В Сирии в древнем замке крестоносцев
Звезде «Дом-2» Либерж Кпадону сделали
СМИ выяснили, как сейчас выглядит
Звезда «Дом-2» Рима Пенджиева планирует
Росконтроль назвал лучшие протеиновые
Ученые рассказали о состоянии
Лариса Долина впервые за долгое время
В Японии Алину Загитову называют
Анна Семенович поделилась архивным
Ольгу Бузову раскритиковали за большие
Исследование NASA опровергло теорию о
Максим Дрозд рассказал о своей личной
Звезда «Дом-2» Виктория Романец сняла
Жители России рассказали о главных
Бывшего бойфренда Виктории Романец
В небе над Китаем замечена флотилия НЛО
В Петербурге сотрудники “Центра
Облаченная в красный купальник певица
Все мужья Марины Федункив пытались
Просмотреть все новости