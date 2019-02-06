Александр Олешко прокомментировал ссору с Игорем Верником

По словам СМИ, Олешко остался недоволен тем, что Верник на проекте получает больше текста. Однако в беседе с изданием “СтарХит” актеры отметили, что их разногласия давно остались в прошлом, и сейчас их связывают хорошие отношения, а работать вместе артистам вполне комфортно. Александр Олешко пояснил, что на проекте они оказались удачным дуэтом, к тому же, знаменитости легко понимают друг друга. Каждый из них имеет собственный стиль общения с публикой, на сцене и за кулисами они с Верником стараются друг друга поддерживать. “Делить нам нечего”, — подчеркнул звезда “Папиных дочек”.Опроверг слухи о ссорах и Игорь Верник, отметив, что их союз с Олешко на сцене можно считать счастливым. Понимание между знаменитостям существует на разных уровнях, в том числе и на профессиональном.