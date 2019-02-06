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Стал известен райдер Ольги Бузовой

В социальных сетях появился бытовой райдер новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой.

Не секрет, что 15 февраля поющая телеведущая выступит в городе Сыктывкар. По сведениям, менеджер Бузовой уже передал ее райдер организаторам концерта.

Стал известен райдер Ольги Бузовой

Среди строгих требований артистки: транспортное средство представительного класса, сопровождение, дорогостоящий коньяк, различные энергетики, а также фруктовый кальян.

Стоит отметить, что список с требованиями новоиспеченной артистки весьма скудный. Также в райдере указан перелет только авиакомпанией «Аэрофлот», которой Бузова не единожды отмечала, что не боится доверить свою жизнь. Оказывается, что для Ольги очень важно, чтобы ей был предоставлен VIP-проход в тот или иной аэропорт вылета и прибытия.

По городу Бузова согласна передвигаться на машинах марок Lexue, BMW, а также Mercedes, где можно будет курить. Не менее важным моментом для Ольги является и то, кто сидит за рулем, ведь телезнаменитость очень боится за свою жизнь и безопасность.

Стал известен райдер Ольги Бузовой

Что касается гостиниц, то певица отдает предпочтение отелям классом не ниже 5 звезд, где ей нужен самых лучший номер «люкс» с завтраками. В номере должны быть постоянно свежая минеральная вода без газа и фрукты, которые Бузова очень любит.

Более того, организаторы выступления должны будут платить Ольге «суточные», размер которых составляет 7 тысяч рублей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:13

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