Стал известен райдер Ольги Бузовой





Не секрет, что 15 февраля поющая телеведущая выступит в городе Сыктывкар. По сведениям, менеджер Бузовой уже передал ее райдер организаторам концерта.Среди строгих требований артистки: транспортное средство представительного класса, сопровождение, дорогостоящий коньяк, различные энергетики, а также фруктовый кальян.Стоит отметить, что список с требованиями новоиспеченной артистки весьма скудный. Также в райдере указан перелет только авиакомпанией «Аэрофлот», которой Бузова не единожды отмечала, что не боится доверить свою жизнь. Оказывается, что для Ольги очень важно, чтобы ей был предоставлен VIP-проход в тот или иной аэропорт вылета и прибытия.По городу Бузова согласна передвигаться на машинах марок Lexue, BMW, а также Mercedes, где можно будет курить. Не менее важным моментом для Ольги является и то, кто сидит за рулем, ведь телезнаменитость очень боится за свою жизнь и безопасность.Что касается гостиниц, то певица отдает предпочтение отелям классом не ниже 5 звезд, где ей нужен самых лучший номер «люкс» с завтраками. В номере должны быть постоянно свежая минеральная вода без газа и фрукты, которые Бузова очень любит.Более того, организаторы выступления должны будут платить Ольге «суточные», размер которых составляет 7 тысяч рублей.