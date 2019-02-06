Татьяна Навка показала фанатам необычное упражнение для стройной фигуры
Татьяна Навка вернулась с Мальдив и решила показать своим фанатам в Instagram необычное, но действенное упражнение для стройной фигуры. По словам фигуристки, такую тренировку лучше делать каждое утро.
Известная российская спортсменка радовала поклонников яркими снимками с отдыха на райских островах, а вернувшись из отдыха продемонстрировала, как нужно правильно поддерживать красоту и стройность фигуры.
На опубликованном в личном блоге Instagram звезды фигурного катания ролике, Татьяна Навка стоит на голове, переводя ноги из вертикального в горизонтальное положение. Затем повторяет упражнение, меняя поочередно позиции ног. В комментарии артистка написала, что не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать утром в понедельник.
Ценители талантов знаменитой фигуристки высоко оценили пластику и движения кумира, похвалив ее за силу воли и стремление поддерживать стройность, несмотря на плотные графики и усталость. За небольшой период времени видеоролик с "грациозной" Татьяной Навкой оценили более 146 000 подписчиков спортсменки.
Известная российская спортсменка радовала поклонников яркими снимками с отдыха на райских островах, а вернувшись из отдыха продемонстрировала, как нужно правильно поддерживать красоту и стройность фигуры.
На опубликованном в личном блоге Instagram звезды фигурного катания ролике, Татьяна Навка стоит на голове, переводя ноги из вертикального в горизонтальное положение. Затем повторяет упражнение, меняя поочередно позиции ног. В комментарии артистка написала, что не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать утром в понедельник.
Ценители талантов знаменитой фигуристки высоко оценили пластику и движения кумира, похвалив ее за силу воли и стремление поддерживать стройность, несмотря на плотные графики и усталость. За небольшой период времени видеоролик с "грациозной" Татьяной Навкой оценили более 146 000 подписчиков спортсменки.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:09