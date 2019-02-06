АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.91 USD 65.57
Курс валют на 06.02.2019

Татьяна Навка показала фанатам необычное упражнение для стройной фигуры

Татьяна Навка вернулась с Мальдив и решила показать своим фанатам в Instagram необычное, но действенное упражнение для стройной фигуры. По словам фигуристки, такую тренировку лучше делать каждое утро.

Татьяна Навка показала фанатам необычное упражнение для стройной фигуры

Известная российская спортсменка радовала поклонников яркими снимками с отдыха на райских островах, а вернувшись из отдыха продемонстрировала, как нужно правильно поддерживать красоту и стройность фигуры.

На опубликованном в личном блоге Instagram звезды фигурного катания ролике, Татьяна Навка стоит на голове, переводя ноги из вертикального в горизонтальное положение. Затем повторяет упражнение, меняя поочередно позиции ног. В комментарии артистка написала, что не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать утром в понедельник.

Ценители талантов знаменитой фигуристки высоко оценили пластику и движения кумира, похвалив ее за силу воли и стремление поддерживать стройность, несмотря на плотные графики и усталость. За небольшой период времени видеоролик с "грациозной" Татьяной Навкой оценили более 146 000 подписчиков спортсменки.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Конспирологи ожидают гибель Земли после
Артем Сорока и Виталий Воронко
Александр Олешко прокомментировал ссору
Стал известен райдер Ольги Бузовой
Татьяна Навка показала фанатам
СМИ: Cлухи о скрывающейся после пожара
Ученые открыли новый вид крупного
Внебрачный сын Эдуарда Успенского
«Яндекс» запустит сериалы собственного
Ученые: Депрессия во время беременности
В Великобритании объявился внебрачный
В Сирии в древнем замке крестоносцев
Звезде «Дом-2» Либерж Кпадону сделали
СМИ выяснили, как сейчас выглядит
Звезда «Дом-2» Рима Пенджиева планирует
Росконтроль назвал лучшие протеиновые
Ученые рассказали о состоянии
Лариса Долина впервые за долгое время
В Японии Алину Загитову называют
Анна Семенович поделилась архивным
Ольгу Бузову раскритиковали за большие
Исследование NASA опровергло теорию о
Максим Дрозд рассказал о своей личной
Звезда «Дом-2» Виктория Романец сняла
Жители России рассказали о главных
Бывшего бойфренда Виктории Романец
В небе над Китаем замечена флотилия НЛО
В Петербурге сотрудники “Центра
Облаченная в красный купальник певица
Все мужья Марины Федункив пытались
Просмотреть все новости