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Внебрачный сын Эдуарда Успенского намерен бороться за наследство в $20 млн

Писатель Валентин Постников, называющий себя внебрачным сыном покойного детского автора Эдуарда Успенского, намеревается бороться за наследство деятеля. Оценивается последнее в 20 млн долларов.
Внебрачный сын Эдуарда Успенского намерен бороться за наследство в $20 млн

Воспитанием Постникова занимался другой писатель — Юрий Дружков, и долгое время именно его мужчина считал своим отцом. Однако позже оказалось, что у его матери был роман с Эдуардом Успенским. Тот находился в приятельских отношениях с Дружковым и часто заходил к ним в гости. Забеременев от детского писателя, мать Постникова решила рожать, и лишь в 20 лет она рассказала сыну, кто его биологический родитель.
Внебрачный сын Эдуарда Успенского намерен бороться за наследство в $20 млн

Теперь внебрачный сын покойного автора намеревается доказать свое родство с создателем “Чебурашки”, ради чего готов пройти тест ДНК. В случае, если наличие родственных связей подтвердится, Валентин Постников может претендовать на наследство “отца”, которое оценивают в более чем 20 млн долларов. Скончался Успенский в 2018 году, долгое время писатель боролся с раком.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:00

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