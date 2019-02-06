Внебрачный сын Эдуарда Успенского намерен бороться за наследство в $20 млн





Воспитанием Постникова занимался другой писатель — Юрий Дружков, и долгое время именно его мужчина считал своим отцом. Однако позже оказалось, что у его матери был роман с Эдуардом Успенским. Тот находился в приятельских отношениях с Дружковым и часто заходил к ним в гости. Забеременев от детского писателя, мать Постникова решила рожать, и лишь в 20 лет она рассказала сыну, кто его биологический родитель.Теперь внебрачный сын покойного автора намеревается доказать свое родство с создателем “Чебурашки”, ради чего готов пройти тест ДНК. В случае, если наличие родственных связей подтвердится, Валентин Постников может претендовать на наследство “отца”, которое оценивают в более чем 20 млн долларов. Скончался Успенский в 2018 году, долгое время писатель боролся с раком.