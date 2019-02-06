«Яндекс» запустит сериалы собственного производства





В этом году компания уже начала заниматься переговорами с продюсерами о совместной работе. Как сообщила Ольга Филипук, директор по развитию медиасервисов «Яндекса», компания готова запустить собственные фильмы, сериалы, а также шоу различных жанров.Стало известно, что решение о сотрудничестве уже принято с двумя телекомпаниями. С одной из них – компанией «Среда» во главе с Александром Цекало будет выпущен сериал о современных властях государства под названием «Министерство». Подробности сюжета пока не разглашаются. Также в планах «Яндекс.Студии» реализация детективного сериала под названием «Водоворот», съемками которого займется телекомпания «Mars Media».