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Конспирологи ожидают гибель Земли после июньского солнечного затмения

Конспирологи со всего мира ожидают гибель Земли после июньского солнечного затмения. Астрономическое явление 2019 года совпадает с апокалипсисом в священных книгах многих народов.
Конспирологи ожидают гибель Земли после июньского солнечного затмения

Английский конспиролог Дэвид Мид сопоставил ожидаемое солнечное затмение в июне с фактами из Ветхого Завета, найдя древнее пророчество о гибели планеты. Известно, что Луна полностью закроет Солнце летом, и лучше всего явление будет наблюдать из Чили, Аргентины и стран юго-восточного тихоокеанского побережья. Многие туристы с нетерпением ожидают предсказанной астрономами даты, чтобы взглянуть на затмение из разных живописных точек мира. Однако экстрасенсы и конспирологи видят в схождении Солнца и Луны угрозу, сопоставимую с Планетой X.

Мид считает, что затмение может предупреждать землян о столкновении с Нибиру. В 13 главе древнего писания пророка Исайи независимый исследователь нашёл упоминания гибели "всех грешных" и "жестоком дне яростного гнева". Поддерживают конспиролога и его коллеги Хал Линдси и Майк Флипп. Исследователи нашли пророчества о затмении 2019 года не только в библейских текстах, но и в книгах других религий.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:28

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