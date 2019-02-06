Конспирологи ожидают гибель Земли после июньского солнечного затмения





Английский конспиролог Дэвид Мид сопоставил ожидаемое солнечное затмение в июне с фактами из Ветхого Завета, найдя древнее пророчество о гибели планеты. Известно, что Луна полностью закроет Солнце летом, и лучше всего явление будет наблюдать из Чили, Аргентины и стран юго-восточного тихоокеанского побережья. Многие туристы с нетерпением ожидают предсказанной астрономами даты, чтобы взглянуть на затмение из разных живописных точек мира. Однако экстрасенсы и конспирологи видят в схождении Солнца и Луны угрозу, сопоставимую с Планетой X.Мид считает, что затмение может предупреждать землян о столкновении с Нибиру. В 13 главе древнего писания пророка Исайи независимый исследователь нашёл упоминания гибели "всех грешных" и "жестоком дне яростного гнева". Поддерживают конспиролога и его коллеги Хал Линдси и Майк Флипп. Исследователи нашли пророчества о затмении 2019 года не только в библейских текстах, но и в книгах других религий.