АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.91 USD 65.57
Курс валют на 06.02.2019

Ученые открыли новый вид крупного смертоносного паука

Ученым в ходе исследований удалось обнаружить гигантского паука, чей укус может оказаться смертоносным. Этих членистоногих можно считать близкими родственниками “Черной вдовы”, сообщает Daily Mail.
Ученые открыли новый вид крупного смертоносного паука

Найденный представитель фауны получил название Phinda Button, его размеры впечатляют. Примечательно, что это первый паук, которого научным работникам удалось выделить в отдельный вид за последние 28 лет исследований. Впервые обнаружила членистоногое Барбара Райт на территории Африки, что случилось в 2014 году, однако тогда паук находился только на начальной стадии изучения. Впрочем, некоторые ученые допускают, что вид может являться непосредственно “Черной вдовой”, ведь аргументированных подтверждений их отличий пока все еще нет.

По утверждениям авторов работы, яд представителя Phinda Button отличается своими парализующими свойствами, он также в состоянии убить жертву. Эксперты продолжат изучения, чтобы лучше понять особенности пауков упомянутого вида.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Главные новости
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Конспирологи ожидают гибель Земли после
Артем Сорока и Виталий Воронко
Александр Олешко прокомментировал ссору
Стал известен райдер Ольги Бузовой
Татьяна Навка показала фанатам
СМИ: Cлухи о скрывающейся после пожара
Ученые открыли новый вид крупного
Внебрачный сын Эдуарда Успенского
«Яндекс» запустит сериалы собственного
Ученые: Депрессия во время беременности
В Великобритании объявился внебрачный
В Сирии в древнем замке крестоносцев
Звезде «Дом-2» Либерж Кпадону сделали
СМИ выяснили, как сейчас выглядит
Звезда «Дом-2» Рима Пенджиева планирует
Росконтроль назвал лучшие протеиновые
Ученые рассказали о состоянии
Лариса Долина впервые за долгое время
В Японии Алину Загитову называют
Анна Семенович поделилась архивным
Ольгу Бузову раскритиковали за большие
Исследование NASA опровергло теорию о
Максим Дрозд рассказал о своей личной
Звезда «Дом-2» Виктория Романец сняла
Жители России рассказали о главных
Бывшего бойфренда Виктории Романец
В небе над Китаем замечена флотилия НЛО
В Петербурге сотрудники “Центра
Облаченная в красный купальник певица
Все мужья Марины Федункив пытались
Просмотреть все новости