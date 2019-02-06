Ученые открыли новый вид крупного смертоносного паука





Найденный представитель фауны получил название Phinda Button, его размеры впечатляют. Примечательно, что это первый паук, которого научным работникам удалось выделить в отдельный вид за последние 28 лет исследований. Впервые обнаружила членистоногое Барбара Райт на территории Африки, что случилось в 2014 году, однако тогда паук находился только на начальной стадии изучения. Впрочем, некоторые ученые допускают, что вид может являться непосредственно “Черной вдовой”, ведь аргументированных подтверждений их отличий пока все еще нет.По утверждениям авторов работы, яд представителя Phinda Button отличается своими парализующими свойствами, он также в состоянии убить жертву. Эксперты продолжат изучения, чтобы лучше понять особенности пауков упомянутого вида.