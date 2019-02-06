В Великобритании объявился внебрачный сын принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз
В Великобритании объявился наследник принца Чарльза и его жены Камиллы Паркер-Боулз. Внебрачным сыном королевской четы называет себя Саймон Доранте-Дэй, который даже готов сдать тест ДНК, чтобы подтвердить данный факт, сообщает Radar Online.
Объявленный "сын" венценосной супружеской пары утверждает, что он появился на свет в одном из небольших городов Гемпшира 5 апреля 1966 года. А его матерью является Камилла Паркер-Боулз. Ребенок находился в одном из местных детских домов, пока его не забрали на воспитание Дэвид Дэй и Карен. Мальчик был усыновлен парой. Мужчина заметил, об этом сенсационном факте говорила и его бабушка.
По словам Саймона Доранте-Дэя, он давно знал о "высоком" происхождении, хотя и не сообщал об этом ранее. Принцесса Диана знала об этом и хотела публично рассказать о существовании ещё одного претендента на престол. Но сейчас и сам наследник не желает молчать. Он примет участие в экспертизе ДНК, надеясь доказать родство с титулованными родителями.
Неизвестно, какие результаты покажет тест ДНК. Если они окажутся положительными, Саймон Доранте-Дэй может претендовать на престол, однако мужчина о таких перспективах пока не говорит.
В королевстве полагают: британец не может быть сыном венценосной пары, так как Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз начали встречаться в 70-х годах, а предполагаемый отпрыск родился на несколько лет раньше их романа.
Объявленный "сын" венценосной супружеской пары утверждает, что он появился на свет в одном из небольших городов Гемпшира 5 апреля 1966 года. А его матерью является Камилла Паркер-Боулз. Ребенок находился в одном из местных детских домов, пока его не забрали на воспитание Дэвид Дэй и Карен. Мальчик был усыновлен парой. Мужчина заметил, об этом сенсационном факте говорила и его бабушка.
По словам Саймона Доранте-Дэя, он давно знал о "высоком" происхождении, хотя и не сообщал об этом ранее. Принцесса Диана знала об этом и хотела публично рассказать о существовании ещё одного претендента на престол. Но сейчас и сам наследник не желает молчать. Он примет участие в экспертизе ДНК, надеясь доказать родство с титулованными родителями.
Неизвестно, какие результаты покажет тест ДНК. Если они окажутся положительными, Саймон Доранте-Дэй может претендовать на престол, однако мужчина о таких перспективах пока не говорит.
В королевстве полагают: британец не может быть сыном венценосной пары, так как Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз начали встречаться в 70-х годах, а предполагаемый отпрыск родился на несколько лет раньше их романа.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:44