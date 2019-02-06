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Ученые: Депрессия во время беременности может влиять на темперамент ребенка

В ходе очередного исследования, ученым удалось выяснить, что на темперамент детей может оказывать влияние депрессия матери во время беременности. Также стало известно, что подобное влияние становятся сильнее во время стихийного бедствия.

Ученые: Депрессия во время беременности может влиять на темперамент ребенка

В исследование приняли участие около 310 женщин и их наследники. Приблизительно 63% этих матерей были беременные до начала урагана «Сэнди», а остальная часть испытуемых находились в момент бедствия в "интересном положении". В результате выяснилось, что дети матерей с депрессией во время их вынашивания чаще остальных испытывали страх, редко смеялись или улыбались, а также обладали весьма плохой реакцией.

Доктор Йоко Номура пояснила, что период, когда ребенок развивается в утробе матери является одним из самых важных этапов для формирования нервной системы ребенка. Депрессия матери во время вынашивания малыша может сделать развивающийся мозга наследника более уязвимым для стресса. Ситуация обостряется, когда женщина беременна во время стихийного бедствия. Специалист считает, что медики должны вовремя выявлять девушек из группы риска, и стараться блокировать их тяжелое эмоциональное состояние.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:52

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