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Звезде «Дом-2» Либерж Кпадону сделали предложение руки и сердца

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Либерж Кпадону похвасталась помолвочным кольцом.

Всем известно, что после развода с Евгением Рудневым Либерж довольно долго была одна. Тогда Кпадону заявляла, что не готова сразу же начинать строить отношения, несмотря даже на то, что уже ничего не чувствует к бывшему возлюбленному.

Звезде «Дом-2» Либерж Кпадону сделали предложение руки и сердца

Также звезда «Дома-2» подчеркивала, что теперь весьма тщательно присматривается к тому или иному молодому человеку, так как не хочет «наступать на те же грабли». Вполне вероятно, что именно поэтому подписчики Либерж думали, что у мулатки никого нет, и она по-прежнему одинока.

Впрочем, на днях выяснилось, что интернет-пользователи ошибались. Кпадону опубликовала в личном инста-блоге видеозапись, которая и расставила все точки над «и». На ролике запечатлено дорогостоящее помолвочное кольцо, которое, по словам Либерж, ей подарил ее новый избранник.

Звезде «Дом-2» Либерж Кпадону сделали предложение руки и сердца

Правда экс-участница реалити-шоу отметила, что до сих пор ничего не ответила возлюбленному, поэтому на данный момент находится в раздумьях. Только вот это, как оказалось, не помешало преданным фанатам Либерж писать комментарии. Один за другим поклонники Кпадону принялись поздравлять ее, а также советовать мулатке принять предложение руки и сердца любимого мужчины.

«Либерж, хватит уже в холостячках ходить! Принимай предложение и хватит уже думать! Ты заслужила быть счастливой», - написала одна из фанаток звезды «Дома-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:36

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