Звезда «Дом-2» Рима Пенджиева планирует подать в суд на провокаторов
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Рима Пенджиева заявила, что больше не может спокойно смотреть на то, как безнаказанность чересчур «окрыляет» провокаторов.
Многие поклонники Пенджиевом до сих пор хорошо помнят тот прямой эфир, в котором она пожаловалась на непрофессионализм одного из новых ведущий реалити-шоу «Дом-2», а если быть точнее – на Влада Кадони.
Спустя несколько часов после прямого эфира Римы в социальных сетях появились сплетни о том, что недопонимание, которое возникло между брюнеткой и Владом, не закончилось на словесном выяснении отношений. По слухам, одна из самых ярких пышечек «Дома-2» подралась с ведущим проекта.
Считанные часы назад Пенджиева разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором поспешила выразить свое возмущение. По словам Римы, она на самом деле хотела применить к Кадони физическую силу, но все-таки смогла сдержаться несмотря ни на что.
Нужно сказать, что звезду «Дома-2» очень обидело то, что ее постоянно пытаются оклеветать. По мнению Римы, кто-то это делает для того, чтобы она в итоге поскандалила не только с Кадони, но и с администрацией реалити-шоу.
В конце своего поста Пенджиева отметила, что планирует подать в суд на подстрекателей, от которых уже попросту устала. К слову, подписчики Римы тут же отреагировали на ее пост. Фанаты брюнетки поспешили посоветовать ей, больше никогда не появляться на съемочной площадке телешоу, чтобы избежать различных слухов.
Многие поклонники Пенджиевом до сих пор хорошо помнят тот прямой эфир, в котором она пожаловалась на непрофессионализм одного из новых ведущий реалити-шоу «Дом-2», а если быть точнее – на Влада Кадони.
Спустя несколько часов после прямого эфира Римы в социальных сетях появились сплетни о том, что недопонимание, которое возникло между брюнеткой и Владом, не закончилось на словесном выяснении отношений. По слухам, одна из самых ярких пышечек «Дома-2» подралась с ведущим проекта.
Считанные часы назад Пенджиева разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором поспешила выразить свое возмущение. По словам Римы, она на самом деле хотела применить к Кадони физическую силу, но все-таки смогла сдержаться несмотря ни на что.
Нужно сказать, что звезду «Дома-2» очень обидело то, что ее постоянно пытаются оклеветать. По мнению Римы, кто-то это делает для того, чтобы она в итоге поскандалила не только с Кадони, но и с администрацией реалити-шоу.
В конце своего поста Пенджиева отметила, что планирует подать в суд на подстрекателей, от которых уже попросту устала. К слову, подписчики Римы тут же отреагировали на ее пост. Фанаты брюнетки поспешили посоветовать ей, больше никогда не появляться на съемочной площадке телешоу, чтобы избежать различных слухов.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:21