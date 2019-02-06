Звезда «Дом-2» Рима Пенджиева планирует подать в суд на провокаторов

Многие поклонники Пенджиевом до сих пор хорошо помнят тот прямой эфир, в котором она пожаловалась на непрофессионализм одного из новых ведущий реалити-шоу «Дом-2», а если быть точнее – на Влада Кадони.Спустя несколько часов после прямого эфира Римы в социальных сетях появились сплетни о том, что недопонимание, которое возникло между брюнеткой и Владом, не закончилось на словесном выяснении отношений. По слухам, одна из самых ярких пышечек «Дома-2» подралась с ведущим проекта.Считанные часы назад Пенджиева разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором поспешила выразить свое возмущение. По словам Римы, она на самом деле хотела применить к Кадони физическую силу, но все-таки смогла сдержаться несмотря ни на что.Нужно сказать, что звезду «Дома-2» очень обидело то, что ее постоянно пытаются оклеветать. По мнению Римы, кто-то это делает для того, чтобы она в итоге поскандалила не только с Кадони, но и с администрацией реалити-шоу.В конце своего поста Пенджиева отметила, что планирует подать в суд на подстрекателей, от которых уже попросту устала. К слову, подписчики Римы тут же отреагировали на ее пост. Фанаты брюнетки поспешили посоветовать ей, больше никогда не появляться на съемочной площадке телешоу, чтобы избежать различных слухов.