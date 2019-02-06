АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.91 USD 65.57
Курс валют на 06.02.2019

Звезда «Дом-2» Рима Пенджиева планирует подать в суд на провокаторов

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Рима Пенджиева заявила, что больше не может спокойно смотреть на то, как безнаказанность чересчур «окрыляет» провокаторов.

Многие поклонники Пенджиевом до сих пор хорошо помнят тот прямой эфир, в котором она пожаловалась на непрофессионализм одного из новых ведущий реалити-шоу «Дом-2», а если быть точнее – на Влада Кадони.

Звезда «Дом-2» Рима Пенджиева планирует подать в суд на провокаторов

Спустя несколько часов после прямого эфира Римы в социальных сетях появились сплетни о том, что недопонимание, которое возникло между брюнеткой и Владом, не закончилось на словесном выяснении отношений. По слухам, одна из самых ярких пышечек «Дома-2» подралась с ведущим проекта.

Считанные часы назад Пенджиева разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором поспешила выразить свое возмущение. По словам Римы, она на самом деле хотела применить к Кадони физическую силу, но все-таки смогла сдержаться несмотря ни на что.

Звезда «Дом-2» Рима Пенджиева планирует подать в суд на провокаторов

Нужно сказать, что звезду «Дома-2» очень обидело то, что ее постоянно пытаются оклеветать. По мнению Римы, кто-то это делает для того, чтобы она в итоге поскандалила не только с Кадони, но и с администрацией реалити-шоу.

В конце своего поста Пенджиева отметила, что планирует подать в суд на подстрекателей, от которых уже попросту устала. К слову, подписчики Римы тут же отреагировали на ее пост. Фанаты брюнетки поспешили посоветовать ей, больше никогда не появляться на съемочной площадке телешоу, чтобы избежать различных слухов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Конспирологи ожидают гибель Земли после
Артем Сорока и Виталий Воронко
Александр Олешко прокомментировал ссору
Стал известен райдер Ольги Бузовой
Татьяна Навка показала фанатам
СМИ: Cлухи о скрывающейся после пожара
Ученые открыли новый вид крупного
Внебрачный сын Эдуарда Успенского
«Яндекс» запустит сериалы собственного
Ученые: Депрессия во время беременности
В Великобритании объявился внебрачный
В Сирии в древнем замке крестоносцев
Звезде «Дом-2» Либерж Кпадону сделали
СМИ выяснили, как сейчас выглядит
Звезда «Дом-2» Рима Пенджиева планирует
Росконтроль назвал лучшие протеиновые
Ученые рассказали о состоянии
Лариса Долина впервые за долгое время
В Японии Алину Загитову называют
Анна Семенович поделилась архивным
Ольгу Бузову раскритиковали за большие
Исследование NASA опровергло теорию о
Максим Дрозд рассказал о своей личной
Звезда «Дом-2» Виктория Романец сняла
Жители России рассказали о главных
Бывшего бойфренда Виктории Романец
В небе над Китаем замечена флотилия НЛО
В Петербурге сотрудники “Центра
Облаченная в красный купальник певица
Все мужья Марины Федункив пытались
Просмотреть все новости