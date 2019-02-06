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СМИ выяснили, как сейчас выглядит звезда сериала “Рабыня Изаура” Луселия Сантуш

Луселия Сантуш получила известность благодаря сериалу “Рабыня Изаура”, где исполнила одну из ведущих ролей. Сейчас бразильской актрисе 61 год, а с момента окончания шоу прошло более 40 лет.
СМИ выяснили, как сейчас выглядит звезда сериала “Рабыня Изаура” Луселия Сантуш

В свое время “Рабыня Изаура” получила широкую известность, и до сих пор о сериале не забывают. Луселия Сантуш, ставшая главной героиней на экране, сейчас является активным пользователем Instagram, где рассказывает многочисленным поклонникам о своей жизни. Артистка много путешествует, занимаясь также изучением буддистской религии. Любимым местом в Бразилии для нее является кришнаитский храм в Рио-де-Жанейро, его она старается посещать каждые выходные.

Луселия Сантуш заметно постарела, но при этом выступает за естественную красоту. Актриса отказывается ложиться под нож пластического хирурга, почти не использует косметику, и в повседневной жизни старается выбирать наряды свободного кроя. Кроме того, звезда “Рабыни Изауры” много времени и средств посвящает благотворительным целям.
СМИ выяснили, как сейчас выглядит звезда сериала “Рабыня Изаура” Луселия Сантуш

Гордится актриса своими детьми и внуками, их она тоже часто показывает в соцсетях. В течение последнего десятилетия Луселия Сантуш почти не появляется на экранах и не посещает публичные мероприятия. В интервью звезда делится, что стала на путь самопознания, предпочитая много времени проводить наедине с собой. Сын знаменитости пошел по стопам родительницы, сейчас он часто снимается в кино.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:29

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