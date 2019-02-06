Росконтроль назвал лучшие протеиновые смеси и батончики
Росконтроль назвал лучшие и худшие протеиновые батончики и смеси по факту масштабной проверки. Американские, российские и польские производители грубо нарушали маркировку и заявленный состав продуктов.
Российский Союз потребителей провёл лабораторное исследование 5 брендов протеиновых смесей США, России и Польши, а также 4 марок отечественных протеиновых батончиков. Количество белка в смеси грубо нарушил RPS Nutrition, который заявил о 68 гр на 100 гр общего веса, а предоставил лишь 18,9 гр. Остальные бренды также сильно преувеличили фактическое содержание протеина.
Наиболее честной маркой оказалась R-LINE Nutrition. Углеводов же лаборанты нашли огромное количество. Так, RPS Nutrition добавил в продукцию 71% вместо 10%. В смесях DO4A можно найти 35% углеводов, в Maxler Golden Whey - 22%.
Производители батончиков также не соблюли маркировку и сильно уменьшили количество белка. В Power Pro его оказалось в 2 раза меньше указанного.
В Best bar должно было быть 6,8% углеводов, а по факту - 48%. В батончиках Boom bar - 42%, а не 6%. Росконтроль одобрил качество таких смесей, как KFD Premium и DO4A. В чёрный список отправились все перечисленные батончики и протеин RPS Nutrition.
Российский Союз потребителей провёл лабораторное исследование 5 брендов протеиновых смесей США, России и Польши, а также 4 марок отечественных протеиновых батончиков. Количество белка в смеси грубо нарушил RPS Nutrition, который заявил о 68 гр на 100 гр общего веса, а предоставил лишь 18,9 гр. Остальные бренды также сильно преувеличили фактическое содержание протеина.
Наиболее честной маркой оказалась R-LINE Nutrition. Углеводов же лаборанты нашли огромное количество. Так, RPS Nutrition добавил в продукцию 71% вместо 10%. В смесях DO4A можно найти 35% углеводов, в Maxler Golden Whey - 22%.
Производители батончиков также не соблюли маркировку и сильно уменьшили количество белка. В Power Pro его оказалось в 2 раза меньше указанного.
В Best bar должно было быть 6,8% углеводов, а по факту - 48%. В батончиках Boom bar - 42%, а не 6%. Росконтроль одобрил качество таких смесей, как KFD Premium и DO4A. В чёрный список отправились все перечисленные батончики и протеин RPS Nutrition.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:15