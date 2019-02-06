Ученые рассказали о состоянии автомобиля Tesla в космосе





Профессор из университета США Уильям Кэрролл сообщил о состоянии автомобиля и предположил, что под воздействием радиации он мог повредиться. Как сообщил ученый, краска, материалы из кожи, а также детали из пластмассы испортились из-за ионизирующего излучения. Детали Tesla пока остаются на месте, хотя их состояние оставляет желать лучшего. Из-за радиации они потеряли свою надежность и эластичность.Автомобиль Tesla Roadster был запущен год назад компанией Space X в направлении Марса. По мнению экспертов, если космическая машина столкнется с планетой, на нее будут занесены земные бактерии.