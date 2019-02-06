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Лариса Долина впервые за долгое время появилась на публике

Отечественная 63-летняя певица Лариса Долина появилась на публичном мероприятии, что произошло впервые за долгое время. Перед камерами артистка позировала без своего супруга.
Лариса Долина впервые за долгое время появилась на публике

В последние несколько месяцев Лариса Долина почти не появлялась на светских мероприятиях. Однако недавно знаменитость была замечена в кинотеатре “Октябрь”, где проходила премьера ленты “Алита: Боевой ангел”. Для события артистка выбрала простой, но стильный костюм черного цвета, дополнив образ аксессуарами. При этом на красной дорожке звезда позировала в одиночестве, и это уже не первый раз, когда Долина выходит в свет без своего супруга.
Лариса Долина впервые за долгое время появилась на публике

На фоне этого в прессе начали активно появляться слухи о том, что у исполнительницы и Ильи Цпицына не все гладко. Информация о расставании пары то и дело “всплывает” еще с лета 2018 года, а инсайдеры утверждают, что Лариса Долина выгнала гражданского супруга после более чем десяти лет отношений из-за его измены. Впрочем, пара вопросов журналистов об их союзе избегает, отказываясь комментировать слухи о разрыве.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:03

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