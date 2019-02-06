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Ольгу Бузову раскритиковали за большие губы

Новоявленную российскую исполнительницу Ольгу Бузову опять жестко раскритиковали пользователи Сети.
Не секрет, что в последнее время Ольга довольно часто стала что-то менять в своем внешнем виде. Нужно сказать, что именно внешность Бузовой зачастую подвергается нелицеприятным высказываниям со стороны ее многочисленных недоброжелателей.

Ольгу Бузову раскритиковали за большие губы

На днях Ольга разместила в личном инста-блоге несколько новых фотографий и Stories, которые тут же разнесли в пух и прах ее антифанаты. А все из-за ее увеличенных губ.

По словам хейтеров, Бузова «переборщила» с гиалуроновой кислотой.

«Бузова, что у тебя с губами? Я все понимаю, денег много и можно хоть всю себя обколоть гиалуроновой кислотой, но это уже перебор! Остановись!», «Ольга, Ольга..раньше такие Вы красивые были, а сейчас.. Зачем Вы себе эти «вареники» сделали? Ну не красиво же это, не красиво!», - пишут злопыхатели ведущей реалити-шоу «Дом-2» в Сети.


Ольгу Бузову раскритиковали за большие губы

Стоит отметить, что пользователи Сети уже давно критикуют Ольгу за ее любовь к кардинальным изменениям во внешнем виде. Многие фолловеры обратили внимание, что Бузова начала что-то менять в себе после того, как узнала, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов закрутил роман с молодой моделью Анастасией Костенко.

К слову, именно в тот период Ольга не только перекрасила волосы, но и начала увеличивать себе губы.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:54

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