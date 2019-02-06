АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.91 USD 65.57
Курс валют на 06.02.2019

Анна Семенович поделилась архивным снимком с первым “женихом”

Анна Семенович поделилась с подписчиками архивным снимком, на котором позирует в компании своего первого “жениха”. Соответствующее фото отечественная певица разместила в своем профиле в Instagram.
Анна Семенович поделилась архивным снимком с первым “женихом”

На фото Анна Семенович еще ребенком позировала в компании мальчика-сверстника. Последнего артистка назвала своим “первым женихом”, отметив, что он угощал ее конфетами. В бабушкином дворе пара вместе играла в прятки или “казаков-разбойников”, и тогда будущую певицу было трудно заставить вернуться домой. Телеведущая также призналась, что в детстве дружила преимущественно с мальчиками, поскольку не любила играть в куклы. В то же время артистка обожала кататься на велосипедах.

В юности Семенович любила ухаживать за бездомными кошками и голубями, а сейчас, по признаниям самой знаменитости, ей хочется хоть ненадолго стать маленькой девочкой. Теперь артистка давно взрослая и за многое несет ответственность, а в трудные минуты мысленно переносится в тот двор, где провела детство, что помогает ей чувствовать себя спокойно.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Конспирологи ожидают гибель Земли после
Артем Сорока и Виталий Воронко
Александр Олешко прокомментировал ссору
Стал известен райдер Ольги Бузовой
Татьяна Навка показала фанатам
СМИ: Cлухи о скрывающейся после пожара
Ученые открыли новый вид крупного
Внебрачный сын Эдуарда Успенского
«Яндекс» запустит сериалы собственного
Ученые: Депрессия во время беременности
В Великобритании объявился внебрачный
В Сирии в древнем замке крестоносцев
Звезде «Дом-2» Либерж Кпадону сделали
СМИ выяснили, как сейчас выглядит
Звезда «Дом-2» Рима Пенджиева планирует
Росконтроль назвал лучшие протеиновые
Ученые рассказали о состоянии
Лариса Долина впервые за долгое время
В Японии Алину Загитову называют
Анна Семенович поделилась архивным
Ольгу Бузову раскритиковали за большие
Исследование NASA опровергло теорию о
Максим Дрозд рассказал о своей личной
Звезда «Дом-2» Виктория Романец сняла
Жители России рассказали о главных
Бывшего бойфренда Виктории Романец
В небе над Китаем замечена флотилия НЛО
В Петербурге сотрудники “Центра
Облаченная в красный купальник певица
Все мужья Марины Федункив пытались
Просмотреть все новости