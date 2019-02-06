Анна Семенович поделилась архивным снимком с первым “женихом”
Анна Семенович поделилась с подписчиками архивным снимком, на котором позирует в компании своего первого “жениха”. Соответствующее фото отечественная певица разместила в своем профиле в Instagram.
На фото Анна Семенович еще ребенком позировала в компании мальчика-сверстника. Последнего артистка назвала своим “первым женихом”, отметив, что он угощал ее конфетами. В бабушкином дворе пара вместе играла в прятки или “казаков-разбойников”, и тогда будущую певицу было трудно заставить вернуться домой. Телеведущая также призналась, что в детстве дружила преимущественно с мальчиками, поскольку не любила играть в куклы. В то же время артистка обожала кататься на велосипедах.
В юности Семенович любила ухаживать за бездомными кошками и голубями, а сейчас, по признаниям самой знаменитости, ей хочется хоть ненадолго стать маленькой девочкой. Теперь артистка давно взрослая и за многое несет ответственность, а в трудные минуты мысленно переносится в тот двор, где провела детство, что помогает ей чувствовать себя спокойно.
На фото Анна Семенович еще ребенком позировала в компании мальчика-сверстника. Последнего артистка назвала своим “первым женихом”, отметив, что он угощал ее конфетами. В бабушкином дворе пара вместе играла в прятки или “казаков-разбойников”, и тогда будущую певицу было трудно заставить вернуться домой. Телеведущая также призналась, что в детстве дружила преимущественно с мальчиками, поскольку не любила играть в куклы. В то же время артистка обожала кататься на велосипедах.
В юности Семенович любила ухаживать за бездомными кошками и голубями, а сейчас, по признаниям самой знаменитости, ей хочется хоть ненадолго стать маленькой девочкой. Теперь артистка давно взрослая и за многое несет ответственность, а в трудные минуты мысленно переносится в тот двор, где провела детство, что помогает ей чувствовать себя спокойно.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:56